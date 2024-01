Anthony Delon dévoile «la partie manquante»

Anthony Delon veut mettre les choses au clair. Sur Instagram, le fils d'Alain Delon a dénoncé des textos « tronqués » diffusés par l'ancien avocat de sa sœur Anouchka.

Anthony Delon veut mettre les choses au clair. imago images/Maria Laura Antonel

Nouveau rebondissement dans l'affaire Delon ! Le fils aîné de l'acteur, Anthony Delon, a en effet dénoncé sur Instagram une manipulation de l'ancien avocat de sa sœur Anouchka, maître Ayela, qu'il appelle « l'agitateur », lequel a diffusé « 17 pages de textos personnels », « savamment communiqués » par sa sœur, qu'il appelle « la Genevoise ». L'avocat a déclaré ne plus représenter Anouchka Delon, mais Anthony Delon y voit une manœuvre.

« Donc l'avocat Ayela (dit l'agitateur) se sépare de sa cliente (dite la Genevoise) pour soi-disant apaiser les tensions. Seulement, au même moment, l'agitateur balance à la presse 17 pages de textos personnels de la famille Delon, savamment communiqués par la Genevoise. La polémique repart de plus belle exacerbant les tensions! D’autant que notre bon agitateur, ne publie que les morceaux choisis qui les arrangent », entame-t-il, avant de diffuser des échanges accablants pour sa sœur. Ils ont été envoyés par celle-ci à Alain-Fabien.

« Je vais rentrer avant et on voit le reste sur place. On discutera sur place Alain-Fabien, j'ai toutes les infos. Je suis partie depuis une semaine. Je pars il allait bien, et là je suis ici et à vous entendre c'est la merde. Donc, je rentre. En attendant, arrêtez la chimio. C'est bien, on fait partir la Japonaise et il se dégrade. On va avoir l'air bien s'il lui arrive quelque chose. Ça aussi faut que ça rentre », écrit ainsi Anouchka Delon.

Covermedia