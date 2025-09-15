Omar Sy est père de cinq enfants avec son épouse Hélène. Toute la famille a emménagé aux États-Unis quelques années plus tôt alors que la célébrité de l'acteur explosait. Omar Sy s'est confié sur un aspect de la célébrité qui l'a particulièrement «effrayé».

Dans Sept à Huit, Omar Sy est revenu sur les raisons de son départ aux Etats-Unis. Covermedia

Covermedia Covermedia

Alors qu'il revenait sur son départ en famille pour les États-Unis en 2012, l'acteur a révélé ce week-end dans l'émission Sept à huit que cette décision avait été en partie motivée par les effets de sa célébrité sur ses enfants.

La star de Lupin partage trois filles et deux garçons, nés entre 2001 et 2017, avec son épouse Hélène. Si le comédien de 47 ans ne renie pas le succès qu'il a «provoqué» en France, la côte ouest américaine lui a permis de se concentrer davantage sur sa paternité.

«Ce que je suis allé chercher là-bas, c'est l'espace pour être le père que je pouvais être», a-t-il expliqué à Audrey Crespo-Mara, reconnaissant avoir particulièrement craint que ses enfants deviennent des «enfants de», «avec cette espèce d'ombre au-dessus de soi».

«C'était quelque chose qui m'effrayait un petit peu parce que je me disais «Comment j'élève mes enfants là-dedans?» Je n'avais pas de repère et ça, ça me faisait un petit peu peur», a-t-il avoué. «Je vais chercher mon fils à l'école, qui s'appelle Tidiane, et on me dit, c'est le fils d'Omar. Et avant ça, moi, j'étais le père de Tidiane à l'école. Donc en fait, il perdait son prénom, c'était le fils d'Omar Sy. Et là, ça m'a un peu effrayé, je me suis dit, il ne peut pas être le fils d'Omar Sy, il doit être Tidiane.»

Le déménagement aux États-Unis a donc permis au jeune homme de «retrouver son prénom», pour le plus grand soulagement de son père. «Et je ne suis pas mécontent parce qu'aujourd'hui, il est adulte, il est épanoui, il fait ce qu'il veut, il est peinard», s'est réjoui Omar Sy.