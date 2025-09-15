  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il s'est exilé aux USA «Ça m'a un peu effrayé» - Omar Sy se confie sur sa notoriété en France

Covermedia

15.9.2025 - 13:39

Omar Sy est père de cinq enfants avec son épouse Hélène. Toute la famille a emménagé aux États-Unis quelques années plus tôt alors que la célébrité de l'acteur explosait. Omar Sy s'est confié sur un aspect de la célébrité qui l'a particulièrement «effrayé».

Dans Sept à Huit, Omar Sy est revenu sur les raisons de son départ aux Etats-Unis.
Dans Sept à Huit, Omar Sy est revenu sur les raisons de son départ aux Etats-Unis.
Covermedia

Covermedia

15.09.2025, 13:39

Alors qu'il revenait sur son départ en famille pour les États-Unis en 2012, l'acteur a révélé ce week-end dans l'émission Sept à huit que cette décision avait été en partie motivée par les effets de sa célébrité sur ses enfants.

La star de Lupin partage trois filles et deux garçons, nés entre 2001 et 2017, avec son épouse Hélène. Si le comédien de 47 ans ne renie pas le succès qu'il a «provoqué» en France, la côte ouest américaine lui a permis de se concentrer davantage sur sa paternité.

«Ce que je suis allé chercher là-bas, c'est l'espace pour être le père que je pouvais être», a-t-il expliqué à Audrey Crespo-Mara, reconnaissant avoir particulièrement craint que ses enfants deviennent des «enfants de», «avec cette espèce d'ombre au-dessus de soi».

«C'était quelque chose qui m'effrayait un petit peu parce que je me disais «Comment j'élève mes enfants là-dedans?» Je n'avais pas de repère et ça, ça me faisait un petit peu peur», a-t-il avoué. «Je vais chercher mon fils à l'école, qui s'appelle Tidiane, et on me dit, c'est le fils d'Omar. Et avant ça, moi, j'étais le père de Tidiane à l'école. Donc en fait, il perdait son prénom, c'était le fils d'Omar Sy. Et là, ça m'a un peu effrayé, je me suis dit, il ne peut pas être le fils d'Omar Sy, il doit être Tidiane.»

Le déménagement aux États-Unis a donc permis au jeune homme de «retrouver son prénom», pour le plus grand soulagement de son père. «Et je ne suis pas mécontent parce qu'aujourd'hui, il est adulte, il est épanoui, il fait ce qu'il veut, il est peinard», s'est réjoui Omar Sy.

Les plus lus

Incroyable ! Ditaji Kambundji sur le toit du monde du 100 m haies
Armand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !
Le célèbre «arnaqueur de Tinder» a été arrêté en Géorgie
UBS lorgne les USA pour esquiver un tour de vis en Suisse
La guerre est déclarée entre Radio France et les médias Bolloré
L'ADN retrouvé sur la scène de crime est celui du suspect