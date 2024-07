Dans une interview accordée à La Tribune, Léa Salamé a abordé les rumeurs de mésentente avec son co-animateur de «Quelle Époque!» sur France 2, Christophe Dechavanne.

La journaliste attribue certains désaccords au tempérament bien trempé de son collègue. France 2

blue News Marc Schaller

Léa Salamé assume les désaccords avec son co-animateur Christophe Dechavanne. Elle reconnaît que des frictions ont parfois existé, comme dans tout duo qui se respecte: «Oui, il a pu y avoir des frictions, mais comme cela arrive avec n'importe quel collègue. Ça m'est arrivé parfois le matin sur France Inter avec Nicolas Demorand. On a monté en épingle une rivalité qui n'existe pas.»

Elle poursuit: «Ce qui est vrai, c'est que Christophe a beaucoup de caractère et est ultra-sensible. Quand il est malheureux et traverse des moments difficiles dans sa vie personnelle, il n'arrive pas à le cacher et on peut le ressentir à l'antenne.»

Malgré ces frictions, Léa Salamé apprécie son co-animateur: «Quand il est gai, ça se voit. Ça fait son charme, et je suis heureuse qu'il soit de nouveau avec nous à la rentrée.»

«Je dois gérer au quotidien une famille recomposée»

La compagne de Raphaël Glucksmann a également fait de rares confidences sur sa vie privée. Elle a évoqué son fils Gabriel, né de sa relation avec le politicien, ainsi qu'Alexandre, le fils que ce dernier a eu en 2011 avec Eka Zgouladze, une femme politique géorgienne et ukrainienne.

«Je dois gérer au quotidien une famille recomposée, avec un compagnon qui est très souvent à Bruxelles pour son travail de député européen,» a-t-elle expliqué. «Toutes les lectrices de La Tribune Dimanche savent bien que la charge mentale repose sur les épaules des femmes, même avec un compagnon progressiste et féministe comme le mien!»