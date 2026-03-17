Jane Fonda n'est pas tout à fait d'accord avec l'hommage de Barbra Streisand à Robert Redford proposé aux Oscars. L'actrice a révélé avec ironie à Entertainment Tonight qu'elle aurait bien voulu diriger la séquence à sa place.

Jane Fonda s'est montrée faussement froissée ne pas avoir été invitée à diriger l'hommage à Robert Redford lors de la séquence In Memorium des Oscars. Covermedia

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L'actrice et activiste connue pour son franc-parler a fait part de ses réflexions à Entertainment Tonight lors de l'after-party des Oscars de Vanity Fair. « Je voudrais savoir comment Streisand a pu faire ça pour Redford? » a ironisé Jane Fonda.

Et d'ajouter, sérieuse entre deux rires: « Elle n'a fait qu'un seul film avec lui, j'en ai fait quatre. J'ai plus à dire. »

Barbra Streisand a joué avec Robert Redford dans le drame romantique Nos plus belles années en 1973 et a chanté la chanson du film The Way We Were, qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1974. Les deux acteurs sont restés amis jusqu'à la fin de la vie de Robert Redford. Jane Fonda et Robert Redford ont également été des amis proches pendant six décennies, ayant joué ensemble dans quatre films: La Tête à l'envers en 1960, La Poursuite impitoyable en 1966, Pieds nus dans le parc en 1967 et Nos âmes la nuit en 2017.

« J'ai toujours été amoureuse de lui », a avoué Jane Fonda. « C'était un être humain magnifique avec de si grandes valeurs. »

Après son décès en septembre dernier, Jane Fonda avait déclaré être « vraiment bouleversée ce matin en apprenant que Bob était décédé ».

« Je n'arrête pas de pleurer. Il représentait beaucoup pour moi et était une personne magnifique à tous points de vue. Il représentait une Amérique pour laquelle nous devons continuer à nous battre », avait ajouté Jane Fonda dans son hommage.