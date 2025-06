50 Cent s'est à nouveau payé la tête de Sean « Diddy» Combs, actuellement jugé à New York pour trafic sexuel. L'interprète de Candy Shop a commenté une potentielle grâce que pourrait accorder Donald Trump si le rappeur était condamné.

50 Cent a fustigé P. Diddy pour des commentaires qu'il a faits sur le président Donald Trump. Covermedia

Le rappeur de 49 ans, de son vrai nom Curtis Jackson, entretient une rivalité avec le magnat du hip-hop qui remonte à 2006. Depuis son arrestation en septembre 2024 pour des accusations de trafic sexuel, P. Diddy est régulièrement moqué par son collègue sur les réseaux sociaux.

Alors que des rumeurs selon lesquelles Donald Trump pourrait être sollicité pour gracier le rappeur de 55 ans ont récemment émergé, le chanteur de Candy Shop a publié des vidéos revenant sur d'anciens commentaires négatifs de P. Diddy à l'égard du président américain. On y voit le rappeur échanger avec Charlamagne Tha God sur ses inquiétudes au sujet de l'élu républicain, affirmant que des « personnes blanches» comme lui devraient être « bannies». La star prédit même dans le clip que « si Trump est élu, je crois vraiment au fond de moi qu'il y aura une guerre raciale».

« Trump n'aime pas ce genre de choses, tu parles trop», a commenté 50 Cent dans la légende des images sur Instagram.

P. Diddy est jugé depuis quatre semaines dans ce procès fédéral pour trafic sexuel, racket et transport en vue de la prostitution – des accusations qu'il a niées et pour lesquelles il a plaidé non coupable. Les audiences devraient se poursuivre jusqu'à début juillet.