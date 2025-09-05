  1. Clients Privés
Il se lance dans le «True Crime» Une étonnante reconversion pour 50 Cent!

Covermedia

5.9.2025 - 10:18

50 Cent se lance dans les faits divers. Le rappeur et acteur américain présentera une nouvelle série documentaire en six parties sur ce thème pour Fox Nation.

50 Cent va animer un show sur le True Crime pour Fox Nation, une plateforme de diffusion en continu appartenant à Fox News.
50 Cent va animer un show sur le True Crime pour Fox Nation, une plateforme de diffusion en continu appartenant à Fox News.
Covermedia

Covermedia

05.09.2025, 10:18

50 Cent va animer un show sur le True Crime pour Fox Nation, une plateforme de diffusion en continu appartenant à Fox News.

L'artiste, de son vrai nom Curtis Jackson, animera et produira la série documentaire en six parties intitulée 50 Ways to Catch a Killer (50 façons d'attraper un tueur), dont la première est prévue le 16 septembre (25).

Selon Fox, la série « offre aux téléspectateurs un voyage au cœur des unités d'enquête qui élucident de vrais mystères de meurtres et font des découvertes cruciales menant au suspect principal et à la poursuite de la justice». 50 Cent a choisi de suivre plusieurs affaires, comme une survenue dans le Maryland où des enquêteurs se sont lancés à la recherche d'un enseignant disparu le premier jour d'école, ou une autre dans le Connecticut où des détectives se sont efforcés d'élucider un meurtre commis lors d'un cambriolage.

Dans un communiqué, le rappeur a déclaré qu'il espérait mettre en lumière le « travail acharné» nécessaire à la résolution des affaires.

« Le True Crime est puissant parce qu'il s'agit d'affaires réelles, de personnes réelles et d'une justice réelle», a-t-il relevé. « Avec cette série, je veux que les téléspectateurs fassent l'expérience de l'intensité de ces enquêtes et du travail acharné qu'il faut pour découvrir la vérité. Nous donnons vie à ces histoires d'une manière à la fois captivante et authentique.»

Jason Klarman, directeur du marketing et du numérique de Fox News Media, s'est réjoui de cette nouvelle collaboration. « Nous sommes ravis de nous associer à Curtis «50 Cent» Jackson pour apporter sa voix et son point de vue distinctifs à cette série d'enquêtes captivantes», a-t-il affirmé. « Grâce à son influence culturelle et son talent de conteur, il est aux premières loges des enquêtes obstinées qui mènent à la justice.»

