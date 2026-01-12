À 79 ans, Cher file le parfait amour avec Alexander Edwards, 39 ans. Après trois ans de relation, la chanteuse explique sa démarche «magique» pour rencontrer son homme.

Cher amoureuse : «Avant de le rencontrer, j'ai fait le tour de ma maison en disant...» À 79 ans, Cher file le parfait amour avec Alexander Edwards, 39 ans. Après trois ans de relation, ils pensent même se marier cette année. La chanteuse explique sa démarche «magique» pour rencontrer son homme. 12.01.2026

Voilà trois ans déjà que Cher et Alexander Edwards sont en couple. Celui-ci est papa d'un petit garçon de 6 ans, Slash Electric, né de son union avec le mannequin Amber Rose. Ce qui ne contrarie pas du tout la chanteuse, pas plus que ses 40 ans d'écart avec son compagnon, même si leur couple fait l'objet de nombreuses critiques.

«Les gens ne vivent pas ma vie. Personne ne sait ce qui se passe entre nous, mais nous nous amusons comme des fous», a affirmé Cher sur «CBS Mornings».

Mais comment a-t-elle rencontré Alexander Edwards? La star, qui fêtera ses 80 ans le 20 mai prochain, raconte à ce propos une drôle d'anecdote, qui tient carrément... du sortilège!

«Avant de le rencontrer, j'ai fait le tour de ma maison en disant: 'Je veux un homme et un bébé'. Je ne m'attendais pas à les avoir ensemble, mais c'est ce que je voulais», a-t-elle confié dans le podcast «Armchair Expert».

Un mariage à venir?

L'inoubliable interprète de «Believe» et le producteur de rap entendraient d'ailleurs marquer le coup à l'occasion du 80ème anniversaire de Cher: selon une source anonyme du «Daily Mirror», l'actrice et chanteuse considèrerait «que c'est le moment idéal pour elle et Alexander de sceller leur union».

L'entourage de la chanteuse a fermement démenti dans «Page Six», mais la rumeur est tenace et «plusieurs sources» affirment qu'un mariage est réellement en vue. Cher, elle, ne s'est pas exprimée personnellement sur ce point. Celle qui a été mariée à Sonny Bono de 1969 à 1975, puis à Gregg Allman de 1975 à 1979 passera-t-elle une troisième fois devant l'autel? L'avenir nous le dira.