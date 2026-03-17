À quel point la princesse Mette-Marit est-elle vraiment malade ?

La princesse héritière Mette-Marit traverse l'une des phases les plus difficiles de sa vie: alors que sa maladie pulmonaire chronique progresse et qu'une transplantation pulmonaire est à l'ordre du jour, le procès de son fils Marius lui pèse également lourdement. De nouvelles images ont rapidement soulevé des questions sur son état de santé.

La princesse héritière norvégienne Mette-Marit a rendu visite dimanche à son fils Marius en prison, rapportent les médias norvégiens. Screenshot Seg og Hor

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

La princesse héritière de Norvège Mette-Marit (52 ans) est réapparue en public dimanche pour la première fois depuis des semaines. En compagnie du prince héritier Haakon (52), elle a rendu visite à son fils Marius Borg Høiby (29) dans la prison d'Oslo.

Des photos de la visite ont été publiées par le portail «Se og Hør». Le couple héritier est arrivé vers 16h30 sous escorte policière et est resté environ une heure dans la prison. Marius est actuellement en détention provisoire.

Sur les photos, c'est surtout le changement d'apparence de la princesse héritière qui fait parler. Son visage semble nettement plus rond qu'il y a quelques semaines.

Les médias norvégiens ont immédiatement spéculé sur d'éventuelles raisons de santé.

Gonflée par un traitement à la cortisone ?

La femme de 52 ans souffre depuis des années d'une fibrose pulmonaire chronique - une maladie incurable qui doit être traitée régulièrement et qui évolue souvent par poussées.

Parmi les explications possibles de ce changement visible, les spécialistes évoquent le traitement. Le pneumologue Torsten Bauer a déclaré à «Bild» :«Un remède important est la cortisone, qui est utilisée pour traiter l'inflammation chronique dans les poumons».

De tels médicaments peuvent notamment influencer l'apparence et prvoquer un «gonflement» des patients. En revanche, les facteurs externes, qui font actuellement l'objet de discussions, ne jouent généralement qu'un rôle secondaire, selon Bauer.

Vers une transplantation, annonce le palais royal

Après l'apparition de la princesse héritière, le palais royal norvégien a rapidement fait le point sur l'état de santé de Mette-Marit: elle «a actuellement besoin de plus de repos». Son état est jugé instable et plus imprévisible qu'auparavant, ce qui explique les modifications de dernière minute de plus en plus fréquentes dans le programme officiel.

Au cours des dernières semaines, Mette-Marit a dû annuler ou reporter plusieurs rendez-vous en raison des symptômes quotidiens liés à sa maladie.

Comme l'explique la porte-parole du palais, Sara Svanemyr au magazine «Se og Hør», l'état de la princesse héritière se serait récemment «nettement détérioré», raison pour laquelle des préparatifs ont déjà été entrepris en vue d'une éventuelle transplantation pulmonaire.

«No comment» sur la visite en prison

Le palais royal norvégien ne s'est pas exprimé officiellement sur la visite en prison. Pour Mette-Marit, il s'agissait de l'une des premières apparitions publiques depuis fin janvier, date de son dernier rendez-vous officiel. Mi-février, elle avait déjà été aperçue une fois lors d'une visite privée à son fils.

Entre-temps, le procès de Marius Borg Høiby est sur le point de s'achever. L'homme de 29 ans fait l'objet d'un acte d'accusation détaillé comportant une quarantaine de points. Il rejette les accusations les plus graves et reconnaît partiellement des délits moins graves.

Des dessins qu'il aurait réalisés pendant le procès font également sensation. Son avocate en a fait passer deux à un média norvégien. L'un d'eux montre une femme nue ainsi qu'une abréviation provocante.

Les plaidoiries finales du parquet et de la défense sont attendues jeudi. La date du verdict n'a pas encore été fixée.