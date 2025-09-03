Chris Martin s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir interrogé des spectatrices israéliennes devant la foule d'un stade. Les internautes ont pointé « le manque de tact» du chanteur de Coldplay.

Chris Martin s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir interrogé des spectatrices israéliennes à Wembley. ats

Covermedia Covermedia

Chris Martin a été critiqué pour avoir fait ce que certains ont qualifié de «manque de tact» sur scène. Le chanteur de Coldplay s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir posé des questions à des fans du stade Wembley de Londres, dimanche 31 août, devant une salle comble.

Entre deux chansons, le chanteur de 48 ans, a fait monter sur scène deux spectatrices et leur a demandé d'où elles venaient. Les deux femmes ont indiqué qu'elles venaient d'Israël, une réponse qui a suscité un mélange de huées, de gémissements et d'applaudissements de la part du reste du public. Apparemment décontenancé par l'ambiance, Chris Martin a tenu des propos décousus.

«Je vais dire ceci. Je suis très reconnaissant que vous soyez ici en tant qu'êtres humains. Nous vous traitons comme des êtres humains égaux sur Terre, quelle que soit votre origine. Merci d'être ici. Nous vous sommes reconnaissants et nous vous remercions d'être aimants et gentils.»

Il a ensuite apporté son soutien à la Palestine, déclarant: «Bienvenue aux personnes de Palestine dans le public... même si c'est controversé, peut-être». Et de réitérer: «Je crois que nous sommes tous des êtres humains égaux».

L'échange a suscité la controverse sur les réseaux sociaux, des fans «profondément déçus» reprochant à Chris Martin d'avoir laissé les femmes «mortifiées devant des milliers de personnes», décrivant un «manque de tact» qui a créé un moment « inutilement politisé».

Si beaucoup pensent que Chris Martin n'avait pas de mauvaises intentions, ils estiment qu'il a mal agi. «En fin de compte, il a pris deux filles qui, selon toute vraisemblance, voulaient simplement écouter de la musique et en a fait des cibles», a reproché un commentateur. Chris Martin n'a pas encore réagi à la polémique.