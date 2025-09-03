  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Femmes «mortifiées» A Wembley, Chris Martin sous le feu des critiques

Covermedia

3.9.2025 - 10:15

Chris Martin s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir interrogé des spectatrices israéliennes devant la foule d'un stade. Les internautes ont pointé « le manque de tact» du chanteur de Coldplay.

Chris Martin s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir interrogé des spectatrices israéliennes à Wembley.
Chris Martin s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir interrogé des spectatrices israéliennes à Wembley.
ats

Covermedia

03.09.2025, 10:15

Chris Martin a été critiqué pour avoir fait ce que certains ont qualifié de «manque de tact» sur scène. Le chanteur de Coldplay s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir posé des questions à des fans du stade Wembley de Londres, dimanche 31 août, devant une salle comble.

Entre deux chansons, le chanteur de 48 ans, a fait monter sur scène deux spectatrices et leur a demandé d'où elles venaient. Les deux femmes ont indiqué qu'elles venaient d'Israël, une réponse qui a suscité un mélange de huées, de gémissements et d'applaudissements de la part du reste du public. Apparemment décontenancé par l'ambiance, Chris Martin a tenu des propos décousus.

«Je vais dire ceci. Je suis très reconnaissant que vous soyez ici en tant qu'êtres humains. Nous vous traitons comme des êtres humains égaux sur Terre, quelle que soit votre origine. Merci d'être ici. Nous vous sommes reconnaissants et nous vous remercions d'être aimants et gentils.»

«Cela semble définitif». Chris Martin et Dakota Johnson: la rupture?

«Cela semble définitif»Chris Martin et Dakota Johnson: la rupture?

Il a ensuite apporté son soutien à la Palestine, déclarant: «Bienvenue aux personnes de Palestine dans le public... même si c'est controversé, peut-être». Et de réitérer: «Je crois que nous sommes tous des êtres humains égaux».

L'échange a suscité la controverse sur les réseaux sociaux, des fans «profondément déçus» reprochant à Chris Martin d'avoir laissé les femmes «mortifiées devant des milliers de personnes», décrivant un «manque de tact» qui a créé un moment « inutilement politisé».

Si beaucoup pensent que Chris Martin n'avait pas de mauvaises intentions, ils estiment qu'il a mal agi. «En fin de compte, il a pris deux filles qui, selon toute vraisemblance, voulaient simplement écouter de la musique et en a fait des cibles», a reproché un commentateur. Chris Martin n'a pas encore réagi à la polémique.

«Oh, regardez-les !». Un PDG se fait griller avec sa maîtresse à un concert de Coldplay

«Oh, regardez-les !»Un PDG se fait griller avec sa maîtresse à un concert de Coldplay

Les plus lus

Les folles rumeurs sur la santé de Trump persistent malgré les démentis
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Voici les montants empochés par les joueurs suisses à l’US Open
Parade militaire monstre en Chine : Maurer s’exhibe avec Poutine et Kim
Cinq tonnes d'habits usagés déversées devant le Palais fédéral