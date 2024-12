Abigail Breslin a été dans la tourmente avec une ancienne co-star, Aaron Eckhart, dont elle a dénoncé le comportement sur un tournage. Rebondissant sur l'affaire Blake Lively/Justin Baldoni sur Tumblr, l'actrice américaine a plus récemment déploré l'humiliation et la haine reçue par les femmes qui s'expriment.

Abigail Breslin est sortie du silence après avoir été poursuivie en justice par des sociétés de production pour avoir accusé son collègue Aaron Eckhart d'avoir eu un comportement « agressif» sur le tournage de leur film Classified.

En novembre 2023, la star de Little Miss Sunshine a été poursuivie pour rupture de contrat par les producteurs, qui affirmaient qu'elle avait coûté des milliers de dollars à la production en refusant d'être seule sur le plateau avec Aaron Eckhart.

Jusqu'à ce que la plainte soit déposée, on ignorait que la jeune actrice de 28 ans avait confidentiellement accusé la star de The Dark Knight: Le Chevalier noir d'avoir eu un comportement « agressif, dégradant et non professionnel» dans une lettre adressée à son syndicat au début de l'année.

Dans un long message posté sur Tumblr au cours du week-end, Abigail Breslin a abordé la situation et l'a comparée à celle de Blake Lively, qui a récemment accusé le réalisateur et acteur Justin Baldoni de harcèlement sexuel sur le plateau de It Ends with Us (Jamais plus).

« Récemment dans ma carrière, j'ai fait part de mes inquiétudes au sujet d'un collègue et j'ai été jugée «hystérique». On m'a dit que mes craintes étaient le fruit de mon imagination. Maintenant que je vois ce schéma se répéter, je me rends compte qu'il s'agit de la norme», a commencé Abigail Breslin.

« Lorsqu'un ancien employeur a intenté une action en justice contre moi (l'action a été retirée), après avoir déposé une plainte confidentielle contre un collègue pour comportement non professionnel, j'ai eu l'impression stupide et naïve qu'ils me croiraient, a-t-elle poursuivi. Au lieu d'être crue et protégée, j'ai fait l'objet d'une plainte pour avoir eu l'audace de m'exprimer. J'ai été publiquement humiliée et diffamée dans la foulée.»

La jeune femme s'est ensuite interrogée sur le statut de « boucs émissaires» de certaines femmes et sur les raisons du soutien d'une partie du public envers les hommes. L'actrice y a vu une forme de contradiction, du fait que les femmes peuvent être considérées comme « faibles» si elles ne dénoncent pas les comportements répréhensibles, puis comme des « chieuses, autoritaires, divas» si elles le font.

« C'est ainsi que nous nous retrouvons à nouveau dans un cercle vicieux où l'on crucifie une autre femme parce qu'elle s'est exprimée contre un homme, a-t-elle déploré. Nous regardons le monde se diviser en deux pour savoir qui dit la vérité, quelles que soient les preuves présentées. Car comment une femme pourrait-elle faire autrement que de mentir ou d'exagérer?»

Classified est sorti en vidéo à la demande, sans grand bruit, en octobre. Aaron Eckhart n'a pas commenté publiquement les allégations.

De son côté, Justin Baldoni a nié toutes les accusations de Blake Lively et se prépare à intenter sa propre action en justice.