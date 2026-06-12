Ariana Grande n'a pas apprécié que la Maison-Blanche utilise sa musique dans une vidéo TikTok en faveur de l'ICE. La star de Wicked a exprimé son opposition en commentaire de la publication.

Ariana Grande n'a pas apprécié que la Maison-Blanche utilise sa musique dans une vidéo TikTok en faveur de l'ICE. Covermedia

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Ariana Grande a partagé son mécontentement de voir son titre Bye utilisé par la Maison-Blanche dans une vidéo TikTok en faveur de l'ICE. La chanteuse et actrice a répondu directement dans la section des commentaires: «S'il vous plaît, n'utilisez jamais ma musique en lien avec ces absurdités barbares, inhumaines et odieuses. Fck ice.»

La porte-parole de la Maison-Blanche, Abigail Jackson, a déclaré à Us Weekly: «Nous le dirons une dernière fois: ce qui est réellement barbare, inhumain et odieux, ce sont les criminels étrangers en situation irrégulière qui ont blessé et assassiné des citoyens américains innocents.»

La vidéo montre des images réelles d'agents de l'ICE procédant à des arrestations, accompagnées d'une légende célébrant l'adoption du Secure America Act, que le président Donald Trump a signé mercredi (10 juin 26), garantissant le financement de l'ICE jusqu'en septembre 2029.

«Adieu, criminels sans papiers! L'administration Trump continuera de se battre pour assurer la sécurité de l'Amérique», a écrit le personnel de la Maison-Blanche en légende.

Pro-Trump

La chanteuse de Thank U, Next, qui s'est récemment séparée de son petit ami et partenaire dans Wicked, Ethan Slater, s'est publiquement opposée à l'ICE par le passé, notamment en s'interrogeant sur la façon dont les éventuelles infractions à la législation sur l'immigration se comparent à la condamnation pénale de Donald Trump en 2024 pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux au premier degré. Donald Trump a toujours nié toute malversation.

De nombreux autres artistes se sont déjà opposés à l'utilisation de leur musique dans des publications pro-Trump sur les réseaux sociaux, notamment Adele, Beyoncé, Céline Dion, Earth Wind and Fire, les Foo Fighters, Guns N' Roses et Jack White.