Lucie Bernardoni et son ex-compagnon sont en conflit ouvert. Accusée par celui-ci de maltraiter leur fille adolescente, la prof de la Star Academy s'explique dans un entretien au Parisien.

Lucie Bernardoni et son ex-compagnon sont en conflit ouvert. IMAGO/Bestimage

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Lucie Bernardoni se dit victime d'une vengeance de son ex, le chanteur Pedro Alves. Alors que la coach vocale de la Star Academy a été l'objet d'une plainte de la part du père de sa fille, ce qui l'a conduite en garde à vue pendant trente heures il y a une dizaine de jours, elle a décidé de donner sa version des faits au Parisien. Même si pour elle, le «linge sale ne se lave pas en public», elle dit vouloir se «protéger», ainsi que sa fille.

Lucie Bernardoni, qui a 39 ans, sera jugée pour «violences volontaires sur mineure par ascendant» au tribunal de Nanterre le 29 septembre. Elle a été placée sous contrôle judiciaire au sortir de sa garde à vue.

La finaliste de la Star Academy, devenue professeure du programme de télé-crochet, assure à la journaliste du Parisien: «Je n'ai jamais maltraité ma fille». Et affirme: «C'est une horreur de m'accuser de choses pareilles». Elle nie également ne pas s'occuper correctement de son enfant.

Dénonçant une «accumulation de mensonges», Lucie Bernardoni rappelle que ce conflit est ouvert depuis la séparation du couple. «Ça a commencé lorsque ma fille n'avait que 2 ans. Elle allait chez son père un week-end sur deux, comme l'avait décrété un jugement, et un jour il ne me l'a pas ramenée sans me prévenir», affirme-t-elle.

«Acharnement»

Lucie Bernardoni a saisi la justice qui «a reconnu qu'il avait confisqué l'enfant», mais confie leur fille à son père «temporairement, car elle était alors inscrite dans une crèche et établie en Bourgogne», dit-elle.

L'auteure-compositrice-interprète accuse à son tour: «Il est dans l'acharnement contre moi. Il cherche depuis des années à me détruire. Je ne suis pas la première femme à le subir. J'ai des contacts avec d'anciennes compagnes qui ont connu les mêmes violences psychologiques. J'ai par ailleurs porté plainte en 2020 pour une agression physique qui m'a valu trois jours d'ITT».

A propos des faits précis qui lui sont reprochés, et qui remonteraient à 2024, Lucie Bernardoni indique qu'il s'agit d'une dispute entre mère et fille à propos des règles de vie. Et elle ajoute que sa fille Lily a indiqué lors de son audition qu'elle ne se sentait pas en danger en vivant avec sa mère. L'adolescente a toutefois porté plainte contre sa mère.

«Je ne baisse pas la tête et je n'abandonne pas», a précisé celle qui a annoncé qu'elle revenait dans Danse avec les stars, où elle est candidate. Et d'insister: «Je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai rien à me reprocher». «Lulu» sera donc présente pour la demi-finale de la saison 15, ce 10 avril, et espère se qualifier pour la finale.