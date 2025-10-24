Adèle Exarchopoulos est excédée contre les rumeurs de grossesse à son égard. L'actrice a déploré sur la chaîne YouTube de Sally jeudi (23 octobre 25) les effets dévastateurs que de telles allégations pourraient avoir sur les personnes concernées.

Adèle Exarchopoulos a déploré la « grande fake news» dont elle a fait l'objet sur la chaîne YouTube de Sally jeudi (23 oct. 25). Covermedia

« On a dit que j'étais enceinte alors que c'est faux. J'avais juste mangé libanais», défend l'actrice à l'affiche du film Chien 51.

La star de 31 ans, un peu vexée par les signes d'une potentielle grossesse que certains ont cru voir, explique qu'elle n'a « jamais été aussi fit de ma vie», elle qui a « repris le sport il y a trois mois» et fait de l'exercice « tous les jours!»

« Une fois de plus, on fait un commentaire sur le corps d'une femme», dénonce-t-elle, notant que les propos de ce genre peuvent se révéler destructeurs selon la situation personnelle de la personne visée. « Dieu merci, je ne traverse aucune épreuve qui fait que ça pourrait me heurter parce que c'est faux», ajoute-t-elle.

« Imagine, c'était vrai et je n'aurais pas pu l'annoncer... C'est bête, mais ça touche à plein de trucs», ajoute la maman d'Ismaël, huit ans.

D'où son agacement face au coup de projecteur mis sur sa vie privée par les médias.

« Vous n'avez pas envie, vu que vous êtes des journalistes, de parler de ce qu'il se passe? Il n'y a pas plus important?» lance-t-elle. « Je n'ose même pas comparer l'actualité avec la fake news que vous me prêtez tellement c'est grave ce qui se passe dans le monde.»

Selon Adèle Exarchopoulos, d'autres choses « méritent plus de lumière» que le fait de déterminer si elle a « mangé libanais» ou si elle attend un enfant avec François Civil.