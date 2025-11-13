Adele jouera aux côtés de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson et Colin Firth dans le prochain film de Tom Ford. Le scénario est adapté du roman La Voix des anges d'Anne Rice, indique Deadline.

Adele se lance dans une nouvelle carrière au cinéma. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'auteure-compositrice-interprète lauréate d'un Grammy et d'un Oscar fera ses débuts en tant qu'actrice dans le prochain film de l'ex- créateur de mode et réalisateur Tom Ford, Cry To Heaven. Basé sur le roman La Voix des anges d'Anne Rice paru en 1982, le film raconte l'histoire d'un noble vénitien et d'un chanteur d'opéra castrat, dont les vies s'entremêlent de manière inattendue dans l'Italie du XVIIIe siècle.

Le film, que Tom Ford réalisera et produira à partir de sa propre adaptation, réunira une pléiade de stars, dont Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer (Euphoria), Thandiwe Newton et Owen Cooper, l'étoile montante d'Adolescence. Le rôle que doit tenir la chanteuse britannique n'a pas été précisé.

Selon Deadline, Cry To Heaven est actuellement en préproduction à Londres et à Rome avant que le tournage ne commence en janvier.

En juillet de l'année dernière, Adele a déclaré qu'elle ferait une « grande pause» dans la musique après ses résidences et qu'elle prévoyait d'explorer d'autres voies créatives. Sa résidence à Las Vegas s'est terminée en novembre 2024.

« Je n'ai pas du tout l'intention de créer de la nouvelle musique. J'ai besoin d'une grande pause après tout ça et d'autres choses créatives pendant un petit moment», avait expliqué Adele lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision allemande ZDF.

Adele est déjà apparue à l'écran en 2009 dans la série télévisée Ugly Betty, et elle a chanté la célèbre chanson du film Skyfall de James Bond en 2012.

Cry To Heaven est la troisième réalisation de Tom Ford après A Single Man en 2009 et Nocturnal Animals en 2016. Il retrouvera dans ce nouveau film Colin Firth et Nicolas Hoult, qui ont joué dans A Single Man, et Aaron Taylor-Johnson, qui a joué dans Nocturnal Animals. Le film, que Tom Ford aurait autofinancé, devrait sortir à l'automne 2026.