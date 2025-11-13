  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tournage en janvier Adele va faire ses débuts au cinéma!

Covermedia

13.11.2025 - 10:53

Adele jouera aux côtés de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson et Colin Firth dans le prochain film de Tom Ford. Le scénario est adapté du roman La Voix des anges d'Anne Rice, indique Deadline.

Adele se lance dans une nouvelle carrière au cinéma.
Adele se lance dans une nouvelle carrière au cinéma.
Covermedia

Covermedia

13.11.2025, 10:53

L'auteure-compositrice-interprète lauréate d'un Grammy et d'un Oscar fera ses débuts en tant qu'actrice dans le prochain film de l'ex- créateur de mode et réalisateur Tom Ford, Cry To Heaven. Basé sur le roman La Voix des anges d'Anne Rice paru en 1982, le film raconte l'histoire d'un noble vénitien et d'un chanteur d'opéra castrat, dont les vies s'entremêlent de manière inattendue dans l'Italie du XVIIIe siècle.

Le film, que Tom Ford réalisera et produira à partir de sa propre adaptation, réunira une pléiade de stars, dont Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer (Euphoria), Thandiwe Newton et Owen Cooper, l'étoile montante d'Adolescence. Le rôle que doit tenir la chanteuse britannique n'a pas été précisé.

Selon Deadline, Cry To Heaven est actuellement en préproduction à Londres et à Rome avant que le tournage ne commence en janvier.

En juillet de l'année dernière, Adele a déclaré qu'elle ferait une « grande pause» dans la musique après ses résidences et qu'elle prévoyait d'explorer d'autres voies créatives. Sa résidence à Las Vegas s'est terminée en novembre 2024.

« Je n'ai pas du tout l'intention de créer de la nouvelle musique. J'ai besoin d'une grande pause après tout ça et d'autres choses créatives pendant un petit moment», avait expliqué Adele lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision allemande ZDF.

Adele est déjà apparue à l'écran en 2009 dans la série télévisée Ugly Betty, et elle a chanté la célèbre chanson du film Skyfall de James Bond en 2012.

Cry To Heaven est la troisième réalisation de Tom Ford après A Single Man en 2009 et Nocturnal Animals en 2016. Il retrouvera dans ce nouveau film Colin Firth et Nicolas Hoult, qui ont joué dans A Single Man, et Aaron Taylor-Johnson, qui a joué dans Nocturnal Animals. Le film, que Tom Ford aurait autofinancé, devrait sortir à l'automne 2026.

Les plus lus

Liaison Thonon-Lausanne: bonne nouvelle pour les frontaliers!
Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
Le biathlon français secoué par un nouveau scandale interne !
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Même sans sortir les armes, la Russie peut «plonger la Suisse dans le noir»
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !