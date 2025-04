Adeline Blondieau s'est filmée sur Instagram en direct depuis les toilettes « d'un centre commercial». Ce drôle d'endroit a été choisi pour une raison très spéciale.

Covermedia Covermedia

« Je ne sais pas comment sortir des toilettes», murmure l'actrice de Sous le soleil, debout contre un mur carrelé des toilettes publiques « d'un centre commercial» sur une vidéo Instagram.

Son interrogation, qu'elle filme avec son téléphone et diffuse sur le réseau, peut sembler saugrenue. Mais c'est que les toilettes peuvent avoir plusieurs fonctions. Notamment celle de vous mettre à l'abri de fan envahissants. Or c'est exactement ce qui est arrivé à Adeline Blondieau alors qu'elle faisait tranquillement ses courses, mercredi 2 avril.

Son chemin a croisé celui d'une femme qui l'a reconnue et ne l'a pas lâchée, interpellant les clients des boutiques, alors même que l'ancienne comédienne devenue sophrologue voulait simplement « faire pipi tranquille».

Adeline Blondieau vient de connaître une mésaventure de star. Covermedia

« Je suis dans les toilettes, dans un centre commercial. Dehors, il y a une nana. Elle est en train de raconter ma vie à tout le monde. Elle interagit avec les gens (en leur disant): «Vous l'avez reconnue? Elle est allée faire pipi!» Et tout», chuchote Adeline Blondieau face caméra.

Mais le plus embêtant, c'est que la fille de Long Chris voudrait bien en sortir car, dit-elle dans la vidéo, « c'est toujours embarrassant d'y rester trop longtemps». Il a bien fallu quitter le « petit coin»... mais Adeline Blondeau ne nous révèle pas la fin de l'histoire. Dans le message qui accompagne cette vidéo cocasse, agrémenté des hashtags #toilette #momentdesolitude #drole , elle écrit: « Je vous partage ce petit moment de solitude, une situation que j'ai vécue régulièrement... heureusement la majorité du temps ça se finit avec des sourires et des rires. Au moins ça apprend l'humilité».

Et l'actrice pose la question à ses abonnés: « Et vous comment réagiriez-vous?» Les réponses ont fusé. « Avec le téléphone sur l'oreille, en mode: «Je suis en pleine conversation»», a conseillé une internaute. « Je sortirais avec un sourire et je dirais bonjour sans m'arrêter», propose une autre à Adeline Blondieau.