Adeline Blondieau: «Toute notre vie a basculé»

L'ex-femme de Johnny Hallyday, remariée depuis peu, a pris la parole mardi sur Instagram pour évoquer une terrible épreuve qu'elle est amenée à vivre: son mari a été diagnostiqué d'un cancer.

«Ça, les amis, c'est la vidéo qu'on n'a pas vraiment envie de faire», prévient d'emblée Adeline Blondieau sur Instagram. Visiblement émue mais déterminée, l'ex-actrice de «Sous le soleil», devenue sophrologue, reprend son souffle et annonce: «À Noël, on a diagnostiqué un cancer à mon mari et depuis, toute notre vie a basculé».

Une trentaine d'années après son mariage avec Johnny Hallyday, Adeline Blondieau vient de convoler à nouveau. Elle a épousé celui qu'elle appelle «Chéri-Chéri», le compagnon qui partage sa vie depuis 10 ans, le 16 août dernier. À l'époque, la quinquagénaire écrivait sur Instagram: «Oui à toi, à ce 'nous' dont nous prenons soin comme d’une chance merveilleuse. Oui à l’amour, à la vie que nous avons construite ensemble, oui à cette aventure de vie, oui a nos parts d’ombres, à nos doutes, à la joie et la lumière».

La soudaine épreuve que doit affronter le couple vient assombrir ce bonheur tout neuf: «Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, mais en fait, tout a changé», témoigne-t-elle.

Briser le tabou

L'ancienne actrice précise qu'elle a réfléchi, avec son époux, à la question de savoir s'il fallait évoquer ce problème publiquement. La réponse est donc oui, mais sans préciser de quel cancer souffre l'homme qui partage sa vie, afin de s'éviter «des commentaires inutiles».

«On s’est dit que le cancer, c’est sans doute le mot de la langue française qui fait le plus peur, mais qui fait aussi honte. Du coup, souvent dans les familles, quand il y a des cancers, on n’en parle pas, soit parce que c’est honteux, soit parce qu’on a peur d’inquiéter les autres. Mais en fait, il faut en parler», insiste Adeline Blondieau.

Très active sur les réseaux sociaux, elle avertit donc sa communauté que le ton de ses posts va un peu changer en regard de la situation: «Je vous proposerai aussi du contenu sur ce sujet et sur les accompagnements complémentaires», indique-t-elle.

Elle promet de donner, à l'avenir, la parole à des professionnels pour évoquer tout ce qui peut aider en pareil cas, comme l'alimentation, le sport, ou tout autre solution permettant de garder un esprit positif: «c'est ma petite pierre à l'édifice», sourit-elle.

Sur Instagram, la vidéo a déjà reçu près de 3000 messages de soutien et d'encouragement.