Adeline Blondieau: «Toute notre vie a basculé»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une triste nouvelle Adeline Blondieau: «Toute notre vie a basculé»

Valérie Passello

29.1.2026

L'ex-femme de Johnny Hallyday, remariée depuis peu, a pris la parole mardi sur Instagram pour évoquer une terrible épreuve qu'elle est amenée à vivre: son mari a été diagnostiqué d'un cancer. 

Valérie Passello

29.01.2026, 13:57

29.01.2026, 14:37

«Ça, les amis, c'est la vidéo qu'on n'a pas vraiment envie de faire», prévient d'emblée Adeline Blondieau sur Instagram. Visiblement émue mais déterminée, l'ex-actrice de «Sous le soleil», devenue sophrologue, reprend son souffle et annonce: «À Noël, on a diagnostiqué un cancer à mon mari et depuis, toute notre vie a basculé».

Une trentaine d'années après son mariage avec Johnny Hallyday, Adeline Blondieau vient de convoler à nouveau. Elle a épousé celui qu'elle appelle «Chéri-Chéri», le compagnon qui partage sa vie depuis 10 ans, le 16 août dernier. À l'époque, la quinquagénaire écrivait sur Instagram: «Oui à toi, à ce 'nous' dont nous prenons soin comme d’une chance merveilleuse. Oui à l’amour, à la vie que nous avons construite ensemble, oui à cette aventure de vie, oui a nos parts d’ombres, à nos doutes, à la joie et la lumière».

La soudaine épreuve que doit affronter le couple vient assombrir ce bonheur tout neuf: «Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, mais en fait, tout a changé», témoigne-t-elle.

Briser le tabou

L'ancienne actrice précise qu'elle a réfléchi, avec son époux, à la question de savoir s'il fallait évoquer ce problème publiquement. La réponse est donc oui, mais sans préciser de quel cancer souffre l'homme qui partage sa vie, afin de s'éviter «des commentaires inutiles». 

«On s’est dit que le cancer, c’est sans doute le mot de la langue française qui fait le plus peur, mais qui fait aussi honte. Du coup, souvent dans les familles, quand il y a des cancers, on n’en parle pas, soit parce que c’est honteux, soit parce qu’on a peur d’inquiéter les autres. Mais en fait, il faut en parler», insiste Adeline Blondieau. 

Très active sur les réseaux sociaux, elle avertit donc sa communauté que le ton de ses posts va un peu changer en regard de la situation: «Je vous proposerai aussi du contenu sur ce sujet et sur les accompagnements complémentaires», indique-t-elle.

Elle promet de donner, à l'avenir, la parole à des professionnels pour évoquer tout ce qui peut aider en pareil cas, comme l'alimentation, le sport, ou tout autre solution permettant de garder un esprit positif: «c'est ma petite pierre à l'édifice», sourit-elle.

Sur Instagram, la vidéo a déjà reçu près de 3000 messages de soutien et d'encouragement.

Les plus lus

Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue
Adeline Blondieau: «Toute notre vie a basculé»
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
Didier Défago : «Ce week-end doit être un signal fort»
«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Le PSG tombe de son piédestal : «C'est triste mais...»