Avec un look méconnaissable... Adriana Karembeu inaugure la nouvelle version d’un célèbre magazine

Covermedia

11.3.2026 - 13:43

Adriana Karembeu est en couverture de la nouvelle mouture de LUI. Le premier numéro du magazine de « l'homme post-moderne» est en kiosque depuis le 10 mars.

Covermedia

11.03.2026, 13:43

Adriana Karembeu, cheveux blond platine coupés ultra courts et tout de rouge scintillant vêtue, fait la couverture de Lui.

Non pas le Lui de l'Homme moderne, magazine «de charme» qui a fait son temps et avait, après diverses mutations, disparu des kiosques après mars 2020, mais celui de l'homme post-moderne. «Nouvelle Époque, Nouvelle Version, Nouveau LUI» annonce la page Instagram de la publication.

«En couverture du nouveau LUI, Adriana Karembeu porte une robe Stéphane Rolland, sous l'œil de Ellen Von Unwert», indique la légende qui accompagne la photo de couverture du nouveau magazine, postée sur Instagram.

Sur un petit nuage. Adriana Karembeu pleure de bonheur

Sur un petit nuageAdriana Karembeu pleure de bonheur

Sur cette image, dans une robe de soirée rouge pailletée couvrante, à l'exception d'une fente du haut de la cuisse droite à la hanche par laquelle on aperçoit un peu de peau, Adriana Karembeu a l'air songeuse, un doigt posé sur une lèvre impeccablement rouge. Un autre cliché, posté par la célèbre photographe, montre Adriana Karembeu allumant une cigarette. Dans un message sur Instagram, Ellen Von Unwert, qui fut elle-même mannequin avant de passer, avec succès, de l'autre côté de l'appareil, se dit «fière» de photographier la « femme aux plus longues jambes».

La sortie du magazine bimestriel, dont Eric Naulleau doit assumer la rédaction en chef, avait été précédée lundi par une joyeuse fête de lancement à l'hôtel Bowmann, à Paris. Le LUI version 2026 veut prôner un esprit «intello et drôle», tourné davantage vers la mode et la société. Le patron du nouveau LUI est Jean-Christophe Florentin, déjà propriétaire de Playboy.

«Insuppportables». Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine

«Insuppportables»Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine

