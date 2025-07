Agathe Auproux a le blues en fin de grossesse. Dans un long message sur Instagram, l'ex-chroniqueuse de TPMP a confié ses états d'âme à ses abonnés.

Agathe Auproux a le blues en fin de grossesse. Imago

Covermedia Covermedia

Agathe Auproux a beau savoir qu'elle est censée vivre le «plus belle chose» de sa vie, elle craque. Et elle partage avec ses abonnés Instagram ce gros coup de blues qui l'assomme à son huitième mois de grossesse. «Je perds pieds», avoue-t-elle d'emblée.

«Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi mal», ajoute la future maman alors qu'elle est passée par des épreuves aussi difficiles qu'un cancer (un lymphome). Elle qui est « d'un naturel combattif, ultra résilient» n'arrive plus à trouver en elle la « force» qu'elle avait eue. Elle «n'arrive pas à remonter à la surface».

Enchaînant les insomnies et les «éruptions urticariennes sur le corps» (qu'elle montre sur photo en gros plan), la journaliste n'en peut plus. Alors qu'elle a dû annuler des projets professionnels, Agathe Auproux souffre de culpabilité. «Car je ne suis pas apte à donner le change, à me filmer ou me mettre en scène», reconnaît l'animatrice de télévision.

Elle se sent également coupable de n'avoir rien préparé encore pour le bébé qui «doit sortir dans quelques semaines» et s'irrite de ceux, amis et proches, qui ne la «comprennent» pas.

Heureusement, Agathe Auproux sait que ce passage à vide peut être transitoire. «La vie est une succession de cycles. Celui-ci, va passer. Comme tous. J'en ai conscience», écrit-elle.

Elle considère toutefois qu'il est utile de confier ses émotions négatives sur les réseaux sociaux, qui ont trop tendance à falsifier la réalité du vécu d'une grossesse. «Je sais aussi que c'est important de le montrer et le dire, surtout sur les réseaux, surtout ici où sont proposés des contenus lisses et aseptisés, où toutes les grossesses semblent merveilleuses...» précise-t-elle à ses abonnés, auxquels elle recommande de «prendre soin» d'eux.

Le soir même, Agathe Auproux semblait avoir retrouvé un peu de la «sérénité» qui lui avait fait défaut ce jeudi 8 juillet (25). Rassérénée, elle a posté une photo de son mari, le joueur de rugby Maxime Picardet, avec un message le remerciant de l'avoir soutenue dans ce coup de blues. «Et merci à cet homme, un roc, qui est en train de me préparer un goûter, qui m'accompagne chaque seconde, qui supporte tout, qui m'aime de la plus pure des façons, qui me console à chaque crise de larmes, qui fait de son mieux... Lui aussi, quelle merveille», écrit Agathe Auproux.