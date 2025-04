Agathe Cauet, qui représentera la France à Miss Monde, est une battante. Elle est très engagée auprès des enfants malades, et l'on comprend pourquoi quand on lit dans Paris Match le récit de ses souffrances à 17 ans.

Agathe Cauet est passée par de lourds problèmes de santé avant de défendre les couleurs de la France au concours de Miss Monde 2025.

Miss Nord-Pas-de Calais 2022 remplacera, en Inde, au concours de Miss Monde 2025, Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2024, interdite de concourir, car ayant dépassé la limite d'âge imposée au concours.

Complexée par son ventre

La jeune femme de 26 ans, engagée auprès des enfants malades, a raconté à Paris Match les terribles problèmes de santé rencontrés à l'adolescence. Alors qu'elle se trouvait au lycée, complexée de voir son ventre d'adolescente ballonné, elle a réussi à convaincre un médecin de faire pratiquer une échographie, pour la rassurer.

Mais ce fut tout le contraire: l'inquiétude s'est emparée des médecins quand ils ont découvert le résultat. « Panique à bord, c'était tout noir, on ne voyait plus mes organes», décrit-elle. « La tumeur a évolué au fil du temps et mes organes se sont poussés vers l'arrière», précise-t-elle.

« Je ne m'attendais pas du tout à vivre ça. Cela a été une période assez difficile, car j'avais 17 ans et j'étais en pleine période de bac», s'était souvenue l'ex-dauphine de Miss France 2023 pour Gala.

Une tumeur de 9 kilos

La prise en charge est immédiate face à une tumeur au poids impressionnant de 9 kilos, et Agathe Cauet passe de l'hôpital de Cambrai à celui de Lille. « Le chirurgien a réussi à retirer la tumeur, l'ovaire droit et la trompe en ouvrant de sept centimètres sous le nombril», précise la jeune femme qui avait alors 17 ans.

Avec élégance, Agathe Cauet a masqué la cicatrice de l'opération d'un tatouage de fleur.

Consciente de l'importance du rôle des médecins et des personnels infirmiers qu'elle a fréquentés pendant cette période difficile, Agathe Cauet a décidé de devenir infirmière. Avant de se présenter aux concours des Miss, la Nordiste a travaillé deux ans au service neurologie de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille.

Si les mauvais souvenirs sont derrière elle, Agathe Cauet n'oublie pas les enfants. Elle sera au concours de Miss Monde la défenseure de ceux qui sont atteints de cancer.

Elle est active également dans l'association Jeunespoir à Lille. « On fait des petits événements pour soutenir les enfants malades et leurs familles qui sont en difficulté», a-t-elle expliqué.