«Agression sexuelle» et «viol»: au moins deux plaintes contre Patrick Bruel

Le chanteur et acteur français Patrick Bruel est visé par au moins deux plaintes, l'une pour agression sexuelle et tentative de viol et l'autre pour viol, déposées respectivement la semaine dernière à Paris et en 2024 à Saint-Malo (ouest), a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier.

Patrick Bruel a assuré à l'AFP, par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, n'avoir «jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel». IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Valérie Passello

Ces plaintes ont été révélées mercredi par le site d'investigation Mediapart, qui rapporte par ailleurs les accusations de six autres femmes pour violences sexuelles pour des faits reprochés de 1992 à 2019.

Patrick Bruel assure à l'AFP, par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, n'avoir «jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel». Le célèbre chanteur «affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel», a poursuivi Me Ingrain.

La plainte la plus récente a été déposée jeudi 12 mars auprès du parquet de Paris par Daniela Elstner, actuelle directrice générale d'Unifrance, a confirmé une source proche du dossier.

D'après Mediapart, Daniela Elstner y dénonce une agression sexuelle et une tentative de viol lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique) en novembre 1997. Elle était alors assistante d'Unifrance, organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'international.

«Besoin de libération»

Pourquoi porter plainte la semaine dernière? «Sa démarche est aujourd'hui moins une volonté de condamnation judiciaire qu'un besoin de libération, pour elle, et pour toutes les autres», a expliqué son avocate, Jade Dousselin, sollicitée par l'AFP.

Daniela Elstner «est venue me voir une première fois en 2019, afin d'évoquer, dans le cadre de l'institution dont elle avait la charge, le sujet émergeant du #MeToo en France», a-t-elle raconté. «Au moment d'appréhender ensemble le nécessaire et complexe équilibre entre la libération de la parole et le respect de la présomption d'innocence, elle m'a raconté, avec énormément d'émotions, son histoire personnelle».

Une autre plainte a été déposée le 30 septembre 2024 auprès du parquet de Saint-Malo, a confirmé à l'AFP une seconde source proche du dossier. La femme accuse Patrick Bruel d'un viol en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard, dont Patrick Bruel présidait le jury, selon la même source.

D'après le site d'investigation, cette plainte a débouché sur l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol. M. Bruel n'a pas encore été entendu par les enquêteurs, a précisé la source proche.

L'article de Mediapart «fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé», a encore estimé l'avocat du chanteur. «Sur une large partie des faits dont il serait question» dans l'article, «la justice s'est déjà prononcée», a souligné Me Ingrain, faisant référence à deux enquêtes ouvertes après les accusations de deux masseuses et classées sans suite en septembre 2021.