Alain-Fabien Delon est papa

Alain-Fabien Delon et sa compagne Laura Bensadoun sont devenus parents le 28 avril. Dans son message Instagram, l'heureux papa révèle le prénom de sa fille.

Alain-Fabien est né en mars 1994. Son père est Alain Delon et sa mère Rosalie Van Breemen, une ancienne mannequin (archives).

Covermedia Covermedia

Alain-Fabien Delon a partagé une heureuse nouvelle.

Le fils d'Alain Delon a publié en Story Instagram les détails concernant la naissance de son premier enfant, une fille. « Ce matin à 8h35, Romy Delon est née. Une petite fleur qui nous apportera que du bonheur», écrit le papa de 31 ans, avec une icône de rose rouge en guise de point.

Romy... un prénom qui résonne comme un hommage évident à Romy Schneider, la comédienne dont Alain Delon a été amoureux à la fin des années 1950. Leur liaison avait pris fin quand l'acteur de La Piscine avait rencontré Nathalie Delon. Rappelons que le véritable prénom de Romy Schneider était Rosemarie Magdalena.

En février dernier, Alain-Fabien Delon et Laura Bensadoun avaient annoncé à Paris Match qu'ils attendaient un bébé, sans en révéler le genre. « C'est enfin une bonne étoile, la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. J'ai tellement de chance d'avoir rencontré Laura», avait dit le fils cadet d'Alain Delon.

« Après une année terriblement difficile, être avec elle et attendre cet enfant me remplit de bonheur. C'est un nouveau chapitre, une véritable aventure dans laquelle me projeter, même si ça fait un peu peur», avait confié celui qui avait perdu son père cette année et se trouvait dans une bataille juridique qui implique la fratrie.

L'heure est enfin à la joie!