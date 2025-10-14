Alec Baldwin et Stephen Baldwin ont eu un accident de voiture alors qu'ils étaient venus assister au festival international du film des Hamptons, à New York, ce week-end. Les deux frères vont bien, comme l'a attesté la star de 30 Rock sur Instagram.

Alec Baldwin et Stephen Baldwin ont confirmé qu'ils allaient « bien » après un accident de voiture. Covermedia

Lundi (13 octobre 25), la rédaction de TMZ a rapporté que la star de 30 Rock et son frère avaient été impliqués dans un accident sur le bord d'une autoroute à East Hampton, dans l'Etat de New York. Les photos montrent une Range Rover blanche qui a percuté un arbre.

Quelques heures après l'incident, Alec Baldwin a partagé sur Instagram une vidéo pour rassurer ses fans.

« Ce matin, j'ai eu un accident de voiture. Un type m'a coupé la route avec un camion, un gros camion poubelle, de la taille d'une baleine », a-t-il commencé. « Pour éviter de le percuter, j'ai heurté un arbre. J'ai heurté un gros arbre. Ça a écrasé la voiture de ma femme. J'ai écrasé la voiture de ma femme, je m'en veux. Tout va bien, je vais bien. Mon frère va bien. »

La star a poursuivi en expliquant que Stephen Baldwin et lui étaient en ville pour le Festival international du film des Hamptons et a remercié les officiers de la police locale « d'être venus à mon secours ». Pour conclure, l'acteur de 67 ans a indiqué qu'il allait se rendre à Los Angeles pour voir sa femme, Hilaria Baldwin, qui a récemment été éliminée de l'émission Dancing with the Stars, et leurs sept enfants. « Je vais à Los Angeles pour voir ma famille. J'ai hâte », a déclaré l'acteur en souriant: « Hilaria, je suis très fier de toi ».

Dans son propre message Instagram, Hilaria Baldwin a répété les propos de son mari. « Il va bien, Stephen va bien, tout le monde va bien, personne n'a été blessé, et c'est la chose la plus importante. Alors, je vous aime et je vous remercie, merci, merci, merci de vous soucier des autres », a ajouté l'épouse d'Alec Baldwin.