  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un type m'a coupé la route...» Alec Baldwin et son frère Stephen victimes d'un accident de voiture!

Covermedia

14.10.2025 - 10:32

Alec Baldwin et Stephen Baldwin ont eu un accident de voiture alors qu'ils étaient venus assister au festival international du film des Hamptons, à New York, ce week-end. Les deux frères vont bien, comme l'a attesté la star de 30 Rock sur Instagram.

Alec Baldwin et Stephen Baldwin ont confirmé qu'ils allaient « bien » après un accident de voiture.
Alec Baldwin et Stephen Baldwin ont confirmé qu'ils allaient « bien » après un accident de voiture.
Covermedia

Covermedia

14.10.2025, 10:32

14.10.2025, 10:34

Lundi (13 octobre 25), la rédaction de TMZ a rapporté que la star de 30 Rock et son frère avaient été impliqués dans un accident sur le bord d'une autoroute à East Hampton, dans l'Etat de New York. Les photos montrent une Range Rover blanche qui a percuté un arbre.

Quelques heures après l'incident, Alec Baldwin a partagé sur Instagram une vidéo pour rassurer ses fans.

« Ce matin, j'ai eu un accident de voiture. Un type m'a coupé la route avec un camion, un gros camion poubelle, de la taille d'une baleine », a-t-il commencé. « Pour éviter de le percuter, j'ai heurté un arbre. J'ai heurté un gros arbre. Ça a écrasé la voiture de ma femme. J'ai écrasé la voiture de ma femme, je m'en veux. Tout va bien, je vais bien. Mon frère va bien. »

La star a poursuivi en expliquant que Stephen Baldwin et lui étaient en ville pour le Festival international du film des Hamptons et a remercié les officiers de la police locale « d'être venus à mon secours ». Pour conclure, l'acteur de 67 ans a indiqué qu'il allait se rendre à Los Angeles pour voir sa femme, Hilaria Baldwin, qui a récemment été éliminée de l'émission Dancing with the Stars, et leurs sept enfants. « Je vais à Los Angeles pour voir ma famille. J'ai hâte », a déclaré l'acteur en souriant: « Hilaria, je suis très fier de toi ».

Dans son propre message Instagram, Hilaria Baldwin a répété les propos de son mari. « Il va bien, Stephen va bien, tout le monde va bien, personne n'a été blessé, et c'est la chose la plus importante. Alors, je vous aime et je vous remercie, merci, merci, merci de vous soucier des autres », a ajouté l'épouse d'Alec Baldwin.

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Trois carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Karin Keller-Sutter frappée par le deuil