Mort tragique d'une employée Alec Baldwin: le stress de l'affaire Rust lui a coûté « 10 ans de vie»

Covermedia

23.12.2025 - 15:27

Alec Baldwin a rappelé dans le podcast Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction que la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le plateau de son film Rust l'avait conduit à la dépression. Le père de famille redoutait les conséquences pour sa femme et ses enfants.

Alec Baldwin
Alec Baldwin

Covermedia

23.12.2025, 15:27

Alec Baldwin s'est retrouvé au fond du trou après avoir été accusé d'homicide involontaire dans l'affaire Rust.

L'acteur de 30 Rock a été jugé en juillet 2024 à la suite de la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, qui a été tuée sur le plateau de tournage du film Rust, au Nouveau-Mexique, en 2021, par une balle de l'arme factice tenue par Alec Baldwin qui aurait dû être chargée à blanc. L'affaire pénale a été classée trois jours après le début du procès, le juge ayant estimé que l'accusation avait indûment dissimulé des éléments de preuve à la défense.

Dans l'émission Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction podcast, Alec Baldwin a décrit les symptômes de dépression et autres problèmes de santé qu'il a ressentis après que les procureurs ont porté plainte pour homicide involontaire contre lui pour la deuxième fois en janvier 2024. Alec Baldwin, qui a sept jeunes enfants avec sa femme Hilaria Baldwin et est également père d'une fille, Ireland, âgée de 30 ans, issue de son mariage avec Kim Basinger, a surtout pensé à eux.

« Les personnes pour lesquelles j'étais le plus inquiet, celles pour lesquelles je souffrais le plus, étaient ma femme et mes enfants, a-t-il déclaré à l'animateur Dave Manheim. Mes enfants me voyaient assis dans un coin, je ne pouvais même pas bouger. À un moment donné, j'ai fait une sieste tous les jours pendant un an, juste après qu'ils ont annoncé qu'ils allaient à nouveau alourdir les charges.»

Aujourd'hui, la personnalité de la série de téléréalité The Baldwin a ajouté essayer de ne pas « s'attarder» sur l'affaire lors des interviews. « Je veux juste dire que cela a été très douloureux pour ma femme et ma famille, mes sœurs et mes frères, et mes collègues», a expliqué le comédien et réalisateur de 67 ans.

Il ajoute cependant qu'il est loin de ressortir indemne de cette épreuve. « Et je peux vous dire que cela a touché chaque fibre de mon être: spirituellement, financièrement, au travail, dans ma carrière, avec ma femme, mes enfants, mes amis, et ma santé. Je veux dire, ce que cela a fait à ma santé. Si je vous disais quels ont été mes problèmes de santé depuis le 21 octobre 2021, cela m'a enlevé dix ans de vie. Au moins dix ans.»

Alec Baldwin a d'ailleurs révélé qu'il a lutté contre des pensées suicidaires au moment de la tragédie. « Parler de se tuer et se tuer réellement sont deux choses profondément différentes. Je crois que beaucoup de gens pensent à mettre fin à leurs jours, mais très peu le font, a-t-il déclaré. Pour ma part, je me souviens que j'avais l'habitude de m'allonger dans mon lit et de me dire: «Oh mon Dieu, je ne peux pas me réveiller un jour de plus et que ce soit la même chose. C'est la même chose tous les jours. Et je ne peux pas le faire».»

C'est grâce à la foi retrouvée qu'il aurait évité de passer à l'acte. « Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé la foi en Dieu pour, vous savez, ne pas me tuer demain. Attendons un jour de plus...»

Alec Baldwin a toujours nié avoir appuyé sur la gâchette du pistolet. Plusieurs affaires civiles sont en cours, notamment des poursuites contre l'acteur et d'autres producteurs de Rust, intentées par le veuf d'Halyna Hutchins et ses parents.

Hannah Gutierrez-Reed, l'armurière du film qui a chargé le pistolet et était responsable des armes et munitions, a été reconnue coupable d'homicide involontaire en mars 2024 et condamnée à 18 mois de prison. Elle a été libérée sur parole en mai dernier.

