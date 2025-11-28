  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Chaque jour compte» Elle offre une récompense de 50'000 dollars pour retrouver des bébés girafes!

Covermedia

28.11.2025 - 09:52

Alicia Silverstone a offert une récompense de 50.000 dollars pour retrouver deux bébés girafes. Les deux animaux ont disparu du zoo de Natural Bridge, en Virginie, depuis le mois d'avri.

Alicia Silverstone participe à la recherche de deux bébés girafes.
Alicia Silverstone participe à la recherche de deux bébés girafes.
Covermedia

Covermedia

28.11.2025, 09:52

Les deux animaux ont disparu du zoo de Natural Bridge en Virginie depuis le mois d'avril, sur fond d'allégations de cruauté envers les animaux.

Selon un communiqué de presse de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), rapporté par le magazine People, l'ancienne actrice de Clueless offre jusqu'à 50.000 dollars pour toute information susceptible d'aider à retrouver les girafes.

Les girafes, qui auraient été enlevées à leur mère peu après leur naissance, ont disparu au cours d'une longue bataille juridique sur les soins apportés aux animaux dans l'établissement.

« Arracher des bébés à leurs mères affolées est dévastateur pour les deux, quelle que soit l'espèce », a déclaré l'actrice dans le communiqué.

« Ces bébés disparus ont besoin de soins spécialisés et chaque jour compte pour les retrouver. J'espère donc que quelqu'un ayant des informations sur l'endroit où ils se trouvent se manifestera maintenant. »

En décembre 2023, l'unité de droit animalier du procureur général a saisi une centaine d'animaux du zoo à la suite d'inquiétudes généralisées concernant les conditions de détention.

En mars 2024, un juge de Virginie a décidé que 71 des animaux seraient confiés à la garde du gouvernement.

Parmi les animaux restés sur place, deux des quatre girafes adultes étaient pleines. Le bureau du procureur général a demandé au zoo d'informer l'Etat de la naissance des petits, mais les autorités affirment que cela n'a jamais été fait.

Les archives publiques montrent que le zoo a l'habitude de séparer prématurément les bébés girafes de leurs mères, et qu'il a expédié au moins 14 bébés en dix ans, avant l'intervention de l'Etat.

La copropriétaire du zoo, Gretchen Mogensen, a choisi de purger 100 jours de prison plutôt que de se conformer à une décision de justice l'obligeant à révéler où se trouvent les bébés. Elle devrait être libérée en février 2026.

Les plus lus

Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie
Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?
Voici le podium des plus grosses fortunes de Suisse
Patrons suisses chez Trump: l'un d'entre eux raconte la genèse du projet
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Des grêlons géants ravagent l'Australie