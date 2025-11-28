Alicia Silverstone a offert une récompense de 50.000 dollars pour retrouver deux bébés girafes. Les deux animaux ont disparu du zoo de Natural Bridge, en Virginie, depuis le mois d'avri.

Alicia Silverstone participe à la recherche de deux bébés girafes. Covermedia

Covermedia Covermedia

Les deux animaux ont disparu du zoo de Natural Bridge en Virginie depuis le mois d'avril, sur fond d'allégations de cruauté envers les animaux.

Selon un communiqué de presse de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), rapporté par le magazine People, l'ancienne actrice de Clueless offre jusqu'à 50.000 dollars pour toute information susceptible d'aider à retrouver les girafes.

Les girafes, qui auraient été enlevées à leur mère peu après leur naissance, ont disparu au cours d'une longue bataille juridique sur les soins apportés aux animaux dans l'établissement.

« Arracher des bébés à leurs mères affolées est dévastateur pour les deux, quelle que soit l'espèce », a déclaré l'actrice dans le communiqué.

« Ces bébés disparus ont besoin de soins spécialisés et chaque jour compte pour les retrouver. J'espère donc que quelqu'un ayant des informations sur l'endroit où ils se trouvent se manifestera maintenant. »

En décembre 2023, l'unité de droit animalier du procureur général a saisi une centaine d'animaux du zoo à la suite d'inquiétudes généralisées concernant les conditions de détention.

En mars 2024, un juge de Virginie a décidé que 71 des animaux seraient confiés à la garde du gouvernement.

Parmi les animaux restés sur place, deux des quatre girafes adultes étaient pleines. Le bureau du procureur général a demandé au zoo d'informer l'Etat de la naissance des petits, mais les autorités affirment que cela n'a jamais été fait.

Les archives publiques montrent que le zoo a l'habitude de séparer prématurément les bébés girafes de leurs mères, et qu'il a expédié au moins 14 bébés en dix ans, avant l'intervention de l'Etat.

La copropriétaire du zoo, Gretchen Mogensen, a choisi de purger 100 jours de prison plutôt que de se conformer à une décision de justice l'obligeant à révéler où se trouvent les bébés. Elle devrait être libérée en février 2026.