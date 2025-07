Après 11 ans avec George: «Je me sens incroyablement chanceuse»

Amal Clooney, avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme, évoque son lien avec l'acteur emblématique George Clooney et la famille qu'ils ont bâtie ensemble.

Amal Clooney et George Clooney lors de la 78e cérémonie des Tony Awards en juin dernier. Keystone

Dans une interview exclusive accordée à «Glamour», l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme a révélé certains aspects de sa vie privée, en parlant de l'homme - et célèbre acteur - avec lequel elle est mariée depuis 11 ans.

«J'ai un partenaire qui me soutient totalement dans ce que je fais», a déclaré Amal, faisant référence à sa carrière internationale. «C'est pourquoi je n'ai jamais l'impression de devoir m'excuser ou de me limiter».

Le couple a des jumeaux, Alexander et Ella, âgés de huit ans, et Amal a partagé une anecdote significative sur son rôle de mère.

«Je me souviens du moment où je suis devenue mère, ce qui était complètement nouveau pour moi. Il a été le premier à me dire: 'Je sais que tu dois faire un discours au Conseil de sécurité. Tu dois y aller, je m'occupe des enfants, ne t'inquiète pas'», a-t-elle raconté avec enthousiasme.

«Incroyablement chanceuse»

«Je me sens incroyablement chanceuse de partager chaque jour avec lui. Et maintenant, nous sommes quatre. Je ne considère rien comme acquis. J'apprécie chaque rire et chaque moment de bonheur que je ressens rien qu'en étant avec eux».

Amal a poursuivi en soulignant l'importance de l'intimité familiale pour eux, mettant en avant leur engagement commun à protéger leurs enfants.«Nous ne mettons pas nos enfants sous les feux de la rampe», a-t-elle déclaré.

«Nous faisons de notre mieux pour minimiser l'impact que notre carrière pourrait avoir sur eux. Nous n'avons jamais publié de photos de nos enfants ou fait quoi que ce soit de ce genre».

George, 64 ans, et Amal, 47 ans, se sont mariés en 2014.