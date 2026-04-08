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Elle dézingue ses ex Amanda Lear: Dali «impuissant», David Bowie «un peu nul»

ai-scrape

8.4.2026 - 21:09

L'artiste française a raconté son histoire et sa vie amoureuse dans l'émission de «Rai 2» animée par Francesca Fagnani, révélant des détails inédits sur les coulisses de ses amours célèbres et la douleur de la mort de son mari.

Sara Matasci

08.04.2026, 21:09

08.04.2026, 22:16

Amanda Lear a été la première invitée de la nouvelle saison de «Belve», l'émission de «RAI 2» animée par Francesca Fagnani. L'artiste française, qui a toujours gardé le mystère sur sa date de naissance, est une icône du showbiz depuis les années 1960.

Au cours de l'entretien, rapporté par «Vanity Fair», elle a évoqué sa relation avec son personnage public: «Parfois, je détestais cette Amanda: ce personnage était une cage», a-t-elle avoué en parlant de l'image qui l'a accompagnée tout au long de sa carrière.

«Mon mari a besoin de toi»

Sa vie amoureuse a également toujours été au centre de l'attention des médias et a toujours fasciné le public.

La relation la plus longue et la plus complexe de la blonde a été celle avec le peintre surréaliste Salvador Dalí. La présentatrice de l'émission de la RAI a expliqué comment la femme de l'artiste, Gala, l'a accueilli sans aucune jalousie: «Mon mari a besoin de toi», lui a-t-elle dit, la traitant presque comme une fille.

Interrogé par Fagnani sur la nature de leur relation, Lear a été directe: «Il n'y avait pas de sexe, Dalí était impuissant». Le peintre lui présentait souvent des jeunes hommes et se réjouissait de la savoir heureuse: «Le lendemain, il me demandait: 'Alors, ça s'est passé comment ?'».

Cependant, l'artiste française a également exprimé une réflexion amère sur cette expérience: «S'il était là aujourd'hui, je lui dirais: 'Pourquoi m'as-tu utilisée ?'».

«J'aime les homosexuels»

Quant à sa relation de deux ans avec David Bowie, elle en dresse un portrait peu flatteur: «Je ne l'aimais pas beaucoup. Il était tout blanc, très mince, roux, sans sourcils... Il était un peu nul».

Là encore, Angie, la femme du chanteur, était au courant de la liaison: «Tu vas avec mon mari, c'est bon», lui a-t-elle dit lors d'une rencontre.

Le couple avait un mariage ouvert, mais lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'un ménage à trois, Lear a répondu: «Non, je n'ai jamais couché avec sa femme».

D'une manière générale, Lear a parlé ouvertement de ses relations: «J'en ai eu avec de beaux hétérosexuels, mais au bout d'un moment, je m'ennuie. Avec un gay, c'est différent. Il m'amuse toujours. J'aime les homosexuels», a-t-elle avoué.

Grand amour et tragédie

Le chapitre le plus douloureux concerne son mari , Alain-Philippe Malagnac d'Argens de Villèle, aristocrate français et producteur de musique. Les deux se sont mariés à Las Vegas en 1979.

En 2000, Alain Philippe meurt dans l'incendie de leur maison en Provence: «C'était l'homme que j'aimais le plus», confie-t-elle.

Fagnani lui demande alors: «Dans vos relations, avez-vous aimé plus d'hommes homosexuels que d'hommes hétérosexuels, et est-ce Alain ? Non, mon mari était bisexuel», a répondu son invitée.

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