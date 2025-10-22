Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

Ecarté depuis longtemps de la vie de la famille royale britannique en raison de ses accointances passées avec le milliardaire et pédophile Jeffrey Epstein, le prince Andrew a récemment renoncé à son titre royal et aux honneurs qui lui étaient liés. Ses filles Beatrice et Eugenie, par contre, restent princesses. Un scandale de plus chez les Royals?

Malgré les sombres affaires dans lesquelles leur père a manifestement trempé, Beatrice et Eugenie sont restée proches de lui. imago images/Parsons Media

Rédaction blue News

Vraisemblablement, le roi Charles III n'a pas jugé nécessaire de déchoir ses nièces, les princesses Beatrice et Eugenie, de leur titre. Les filles d'Andrew et Fergie conservent leur statut et avantages royaux, alors que leurs parents, embourbés jusqu'au cou dans le scandale de l'affaire Epstein, ne sont désormais plus duc et duchesses d'York.

Etant le fils d'Elizabeth II, Andrew garde son titre de prince, mais c'est bien tout ce qui lui reste. Persona non grata, il ne participe plus aux représentations publiques des Windsor depuis belle lurette. Selon les sources du «Daily mail», le prince William est bien déterminé à ne pas inviter son oncle à son couronnement, le moment venu, conscient du dégât d'image encouru.

Il ne se passe pas un mois sans qu'un e-mail soit exhumé par les tabloïds, sans qu'une photo scandaleuse soit publiée ou sans que des révélations fracassantes soient faites dans un énième livre au sujet d'Andrew, de son ex Sarah Ferguson, ou des deux.

Cette semaine par exemple, l'ouvrage posthume de Virginia Giuffre «Nobody's Girl» est sorti de presse. L'auteure y écrit notamment qu'Andrew, qui avait abusé d'elle alors qu'elle n'avait que 17 ans -ce qu'il nie toujours- lui aurait dit: «mes filles sont juste un peu plus jeunes que toi».

Rappel des faits à chaque apparition

Bien sûr, Beatrice et Eugenie ne sont pas responsables des frasques de leurs parents. Mais des voix s'élèvent désormais pour critiquer le fait qu'elles aient conservé leurs titres et puissent encore apparaître publiquement comme des membres de la famille royale.

Dans une critique au vitriol, Amanda Platell, du «Daily Mail», n'y va pas par quatre chemins: «Pourquoi devrions-nous éprouver de la sympathie pour ces princesses qui ont profité, peut-être sans le savoir, de privilèges et de richesses grâce à leur père déshonoré?», interroge-t-elle.

Elle rappelle au passage que dans son livre «Entitled», le spécialiste de la famille royale d'Angleterre, Andrew Lownie, affirme que Beatrice et Eugenie ont, tout comme leur parents, des liens «douteux» avec les super-riches d'Arabie Saoudite.

Pour la journaliste, le roi Charles III et son fils le prince William auraient dû également écarter les filles d'Andrew: «Ne réalisent-ils pas qu'à chaque apparition publique des deux sœurs, le public est rappelé à leurs parents avides d'argent?», questionne Amanda Platell.

Princesses dans le déni?

La journaliste du «Daily Mail» s'interroge encore sur la proximité intacte des filles avec leur père, malgré tous les scandales qui l'éclaboussent.

Si elles croient le prince Andrew lorsqu'il clame son innocence, elles auraient tout de même pu se demander pourquoi il a conclu un accord financier avec son accusatrice il y a près de quatre ans de cela, si ce n'était pour «étouffer l'affaire», estime-t-elle.

D'autant qu'une photo a été publiée, qui ne laisse que peu de place au doute.

Le prince Andrew et Virginia Roberts Le prince Andrew sourit, le bras gauche autour de la taille de la jeune Virginia Roberts, aujourd'hui Virginia Giuffre. La photo aurait été prise début 2001. Ghislaine Maxwell se tient derrière eux. Copyright : xx IMAGO/Capital Pictures

«Si, contrairement à leurs parents, elles ont un tant soit peu de décence et se soucient vraiment de l'avenir de la famille royale, elles pourraient disparaître complètement de la vie royale et se concentrer sur leurs vies de famille heureuses et leurs entreprises prospères», conclut Amanda Platell.