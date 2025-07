Ambre Chalumeau réfute l'idée qu'elle doit sa carrière à un coup de pouce de ses parents, l'ex-directrice de la création originale de Canal+ Arielle Saracco et l'écrivain, scénariste et journaliste Laurent Chalumeau. Au Parisien, la chroniqueuse de Quotidien affirme qu'elle a réussi seule.

Ambre Chalumeau, chroniqueuse culturelle à Quotidien, connaît un énorme succès avec son premier roman, Les Vivants (Stock). Covermedia

A 28 ans, la journaliste sortie du Celsa avec un master, qui fait une belle carrière à la radio et à la télévision, rejette l'accusation de «nepo baby». Une rumeur vivace depuis qu'elle a elle-même fait une chronique en 2024 sur le sujet en oubliant au passage d'évoquer son propre cas. Et que renforce son succès en librairie.

«On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, On choisit pas non plus les trottoirs de Manille De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher», chantait Maxime Le Forestier dans Né quelque part. Et, justement Ambre Chalumeau rejette vivement l'idée que sa carrière puisse s'appuyer sur l'aide de ses parents, bien introduits dans le milieu culturel parisien.

Si elle est la fille de l'ex-directrice de la création originale de Canal+ Arielle Saracco et de Laurent Chalumeau, scénariste, écrivain et journaliste, cela ne lui a servi à rien, selon elle. L'auteure qui anime le podcast Liste de lectures et a vendu plus de 55.000 exemplaires de son premier roman, est affirmative, elle n'a pas eu recours au népotisme: « Mon job à Quotidien, je ne l'ai pas eu grâce à eux». Elle y officie maintenant depuis 2020, mais c'est après un stage à Society, dont le rédacteur en chef est chroniqueur pour l'émission de Yann Barthès, qu'elle y fait ses débuts.

Ambre Chalumeau n'est cependant pas une fille «ingrate» et ne nie pas qu'elle doit à ses parents d'avoir baigné dans un milieu favorisé... et favorisant. «J'essaie vraiment de conscientiser la notion de privilège, je pense que c'est la moindre des choses. Ce serait ingrat et mensonger de dire que mes parents ne m'ont pas aidée: on a créé pour moi des conditions idéales où c'était hyper simple et encouragé de se cultiver», précise-t-elle.

Que le directeur des éditions Stock où est publié son premier roman Les Vivants soit également impliqué chez Grasset, l'éditeur de son père, Laurent Chalumeau, est pure coïncidence.