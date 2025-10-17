Tom Cruise et Ana de Armas auraient rompu mais seraient restés en bons termes. Le Sun a annoncé la fin d'une relation qui n'a jamais été confirmée par les intéressés...

Tom Cruise et Ana de Armas seraient restés amis après s'être séparés au bout de moins d'un an de relation.

Le Sun a rapporté que les deux comédiens ne ressentaient plus « d'étincelle» et qu'ils avaient compris qu'ils étaient mieux en tant qu'amis qu'en couple.

Les représentants de Tom Cruise et d'Ana de Armas n'ont pas commenté cette prétendue rupture. D'autant que la relation amoureuse n'a jamais été confirmée!

Bien qu'ils ne se soient jamais exprimés publiquement pour confirmer leur romance, la star de Top Gun et l'actrice de Ballerina ont fait l'objet d'une première rumeur en février, lorsqu'ils ont été aperçus en train de dîner ensemble à Londres. Ils ont continué à être vus tous les deux lors de nombreuses sorties romantiques, comme un concert d'Oasis au stade Wembley de Londres où ils se tenaient par la main.

Lors de son passage à l'émission Good Morning America en mai, Ana de Armas s'est extasiée sur sa relation « amusante» avec Tom Cruise, précisant qu'ils travaillaient ensemble sur « quelques projets».

Tom Cruise a été marié à Mimi Rogers de 1987 à 1990, à Nicole Kidman de 1990 à 2001 et à Katie Holmes de 2006 à 2012. L'actrice cubaine a été mariée à l'acteur et mannequin espagnol Marc Clotet de 2011 à 2013. Ana de Armas a fréquenté Ben Affleck de 2019 à 2021 et a été liée à Manuel Anido Cuesta, beau-fils du président cubain, en 2024.