«Obsédé sexuel», «vulgaire», «déviant»... le portrait peu reluisant du prince Andrew

Le livre «Entitled» d'Andrew Lownie, sortira le 14 août. Il explore l'ascension puis la chute de la «Maison d'York», à savoir du prince Andrew et de sa femme Sarah Ferguson.

Dans le livre «Entitled» à paraître, le portrait du prince Andrew, le frère cadet du roi Charles III, n'est pas des plus reluisants. IMAGO/ZUMA Press Wire

Rédaction blue News

D'après le «Daily Mail», le livre à paraître est une véritable «bombe», que Buckingham aurait tenté de faire interdire. L'auteur, Andrew Lownie, l'a sous-titré «La Maison d'York, de l'ascension à la chute». Il y décrypte ce qui a fait tomber en disgrâce le frère cadet du roi Charles III, ainsi que son épouse Sarah Ferguson. Selon lui, leurs défauts de caractère et l'exploitation de leur position privilégiée pour des gains personnels les a largement desservis.

Mais c'est surtout le prince Andrew qui en prend pour son grade dans le livre, si l'on en croit le «Daily Mail». On apprend par exemple qu'il était surnommé «Randy Andy» («Andy l'excité») à l'école Gordonstoun, «en raison de son expérience sexuelle précoce et de son attrait pour les filles». Si le surnom semblait mignon à l'époque, il l'est moins à ce jour: du haut de ses désormais 65 ans, «Randy Andy» aurait eu des relations avec plus d'un millier de femmes, affirme le journaliste Ian Halperin.

Epstein: «Andrew est plus obsédé par les femmes que moi»

On le sait, frère cadet du roi a fréquenté Jeffrey Epstein, aux grandes heures du trafic sexuel orchestré avec sa comparse Ghislaine Maxwell, sur l’île privée du milliardaire. Ce que l'on découvre, c'est ce qu'Epstein disait du prince: il affirmait qu'Andrew «était le seul qu'il ait rencontré à être plus obsédé par les femmes que lui». Des rapports de femmes ayant partagé des moments avec eux décrivent Andrew comme un homme «aux pratiques sexuelles déviantes», même pour Epstein, selon nos confrères britanniques.

Un correspondant de Reuters rapporte notamment qu'en 2006, lors des célébrations du jubilé de diamant du roi de Thaïlande, plus de 40 femmes ont été amenées dans sa chambre d'hôtel à Bangkok. Les employés de l'hôtel étaient habitués à voir des étrangers amener des femmes, mais ont été surpris par le nombre élevé de visites dans la chambre d'Andrew. D'autres témoignages rapportent que le prince n'avait «aucune limite» dans ses pratiques sexuelles.

Les langues se délient

Malcolm Barker, un ancien employé de Buckingham Palace, se souvient qu'Andrew «invitait souvent des femmes peu intelligentes à dîner avec sa mère, mais toutes avaient une poitrine généreuse».

À un autre moment, des rumeurs d'une liaison avec un membre du personnel de la maison royale ont également circulé et une nounou aurait quitté son poste en raison des avances d'Andrew. Une employée a déclaré avoir été avertie de rester à l'écart d'Andrew, car tout le monde était au courant de son comportement.

Emma Gruenbaum, masseuse au Wentworth Golf Club, raconte quant à elle: «Andrew insistait pour être nu lors des massages et posait des questions inappropriées sur ma vie sexuelle». Elle se souvient aussi qu'il faisait constamment des blagues sur le sexe anal.

Un gros lourd

Toujours selon le livre d'Andrew Lownie, l'ex-mari de Sarah Ferguson s'attend à ce que les femmes viennent à lui. Il préfère que ses amis ou son personnel lui présentent des femmes, plutôt que de tenter le jeu de la séduction, dans lequel il n'est un piètre joueur. Il est décrit comme «peu subtil» et «maladroit» dans ses tentatives de séduction.

Une ancienne camarade de classe le décrit comme «arrogant» et «imbu de lui-même». Il avait l'habitude de se vanter de son statut royal et de faire des blagues vulgaires lors des dîners. Son comportement a été critiqué pour son manque de respect envers les autres et son incapacité à se comporter de manière appropriée, relève encore le «Daily Mail».

L'auteur du livre «Entitled», Andrew Lownie, a passé des années à enquêter sur les aspects les plus sombres des Royals. « Il y a beaucoup de choses qui vont choquer les gens, j'ai parlé à environ 100 personnes qui n'avaient jamais pris la parole auparavant», a-t-il déclaré à «SkyNews».