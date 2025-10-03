Angélique Angarni-Filopon a pris la décision de ne plus travailler dans les airs après son année de Miss France. La reine de beauté a expliqué sa décision à Gala.

Angélique Angarni-Filopon

Covermedia Covermedia

Il y a des événements qui changent une vie.

Pour Angélique Angarni-Filopon, cela aura été d'être élue Miss France.

Couronnée en décembre 2024, la reine de beauté de 34 ans a mis entre parenthèses son métier d'hôtesse de l'air pour se consacrer au concours de beauté. Mais à quelques semaines de transmettre son écharpe, la jeune Martiniquaise doit s'intéresser à la suite de ses projets, qui ne comprendront pas la reprise de son ancienne profession en raison de sa nouvelle célébrité.

Angélique Angarni-Filopon considère en effet qu'il faut « savoir être réaliste».

« Comme cela reste une entreprise, je n'ai pas forcément envie que son image soit ternie par le fait que je dois faire des photos et des dédicaces tout le temps», a-t-elle expliqué à Gala. « Je n'ai pas envie de ça et je ne veux pas que mes collègues aient cette «charge». Je pense donc que ça ne sera pas trop possible de retravailler dans les avions.»

La jeune femme garde toutefois l'espoir de construire une nouvelle relation avec l'industrie aérienne. « J'espère pouvoir continuer d'œuvrer pour Corsair car je suis très fière de travailler pour cette entreprise qui demande à prendre encore plus d'ampleur», a-t-elle souligné. Reste à voir ce que l'avenir réserve à Angélique Angarni-Filopon!