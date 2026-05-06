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Procès interminable Nouveau rebondissement dans la bataille juridique entre Angelina Jolie et Brad Pitt

Covermedia

6.5.2026 - 10:42

Nouveau rebondissement dans le procès qui oppose Angelina Jolie et Brad Pitt à propos du Château Miraval. Page Six révèle que le tribunal est intervenu en faveur de l'actrice sur la protection de sa correspondance privée.

Angelina Jolie est en procès contre son ex, Brad Pitt, depuis 2022.
Angelina Jolie est en procès contre son ex, Brad Pitt, depuis 2022.

Covermedia

06.05.2026, 10:42

06.05.2026, 11:13

Angelina Jolie a remporté une victoire juridique sur Brad Pitt dans la bataille qui les oppose à propos de la propriété viticole Château Miraval dans le sud de la France.

Lundi 4 mai, un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a statué que Brad Pitt ne pouvait pas forcer Angelina Jolie à remettre une série de courriels privés liés à la vente de sa participation dans le domaine viticole français. La cour se range ainsi du côté de la star de Lara Croft qui estime que les communications sont protégées, rapporte Page Six.

Paul Murphy, l'avocat d'Angelina Jolie, a déclaré au journal qu'il s'agit «d'une victoire importante pour Angelina Jolie». «La décision montre que M. Pitt a complètement dépassé les limites lorsqu'il a cherché à accéder à des documents manifestement privilégiés. Cela fait partie de l'habitude de M. Pitt d'exiger le contrôle de tout ce qui concerne Angelina. Nous sommes extrêmement satisfaits que la Cour d'appel et le tribunal de première instance aient finalement mis un terme à cette pratique», a conclu l'avocat.

Le juge a rejeté la requête de Brad Pitt sans préjudice, ce qui signifie qu'il pourrait soulever à nouveau la question ultérieurement. Le Château Miraval est un domaine de 1.200 hectares situé en Provence, dans le sud de la France. Le vignoble est réputé pour son rosé Miraval biologique.

Le couple l'a acheté en 2011, et y a célébré son mariage avant que ce splendide domaine ne devienne le centre d'une bataille juridique amère après la demande de divorce déposée par Angelina Jolie en septembre 2016.

En procès depuis 2022

Brad Pitt a intenté un procès en 2022, affirmant que son ex-femme avait vendu sa part de Miraval en dépit d'un accord préalable stipulant qu'aucun des deux ne le ferait sans l'approbation de l'autre. Angelina Jolie a nié l'existence de cet accord et a réagi en déposant une demande reconventionnelle, affirmant que l'acteur-producteur menait une « guerre vindicative» contre elle.

La décision du tribunal marque le dernier rebondissement dans la longue campagne menée par la star de Once Upon a Time... in Hollywood pour obtenir l'accès aux communications d'Angelina Jolie liées à la vente de 2021. L'acteur de F1 a finalisé son long divorce avec la star de Maléfique en décembre 2024.

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