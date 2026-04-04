Anne Hathaway a exploré certaines professions avant d'opter pour le métier d'actrice. La star du Diable s'habille en Prada a révélé à Harper's Bazaar que la danse, par exemple, ne lui avait pas réussi.

Anne Hathaway

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Anne Hathaway aurait-elle choisi le métier d'actrice par défaut?

La star a révélé qu'avant que sa carrière au cinéma ne décolle, elle s'était essayée au théâtre, à la danse et au chant, mais qu'elle s'était rapidement rendu compte que tout cela ne lui convenait pas. Dans une interview accordée à Harper's Bazaar, Anne Hathaway a expliqué qu'elle avait eu du mal avec la chorégraphie.

«Je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi je ne progressais pas», a-t-elle confié. «A un certain moment, les danseurs sautent, n'est-ce pas? Et moi, j'étais tout le temps en mouvement, mais je ne pouvais pas sauter, au sens propre comme au figuré.» La star a finalement dû faire preuve de réalisme au moment d'envisager son avenir.

«Je me souviens juste d'avoir eu cette conversation avec moi-même et de m'être dit: «Bon, je ne pense pas que tu deviendras un jour danseuse, et tu chantes bien, mais je ne sais pas si tu deviendras un jour une grande chanteuse»», s'est-elle souvenue. «J'ai écarté l'idée de devenir pop star assez tôt, mais j'ai réalisé que le métier d'actrice continuait de s'ouvrir à moi.»

Par conséquent, Anne Hathaway a été très intimidée par le tournage de sa nouvelle comédie musicale Mother Mary, dans laquelle elle incarne une pop star. «C'était vraiment, vraiment une leçon d'humilité de devoir composer avec les limites que mon corps avait toujours eues, que j'avais acceptées comme faisant partie de mon identité, mais qui n'étaient désormais plus acceptables», a avoué l'actrice.

Malgré ses réticences, Anne Hathaway a chanté dans plusieurs films tout au long de sa carrière, notamment Ella au pays enchanté, Le Journal d'une princesse 2: Les Fiançailles royales et, surtout, Les Misérables, pour lequel elle a remporté un Oscar. L'actrice assure actuellement la promotion de son nouveau film, Le Diable s'habille en Prada 2, qui sortira fin-avril en France.