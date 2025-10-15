Anouchka Delon a dévoilé cette semaine un nouveau projet surprenant. La fille du défunt comédien Alain Delon a, une fois de plus, pensé à honorer la mémoire de son père au travers de leur nom dans sa nouvelle entreprise.

Anouchka Delon a lancé sa propre marque de vêtements, DELON. Covermedia

La fille de l'acteur Alain Delon, décédé l'an dernier à l'âge de 88 ans, a dévoilé ce nouveau projet sur Instagram le 13 octobre (25), publiant une série d'images de ses créations ancrées dans l'univers du golf et du sport en toute élégance.

« Faites vos projets en silence», a-t-elle écrit dans la légende d'une vidéo promotionnelle de sa griffe. « Après plus de deux ans... fière d'enfin présenter DELON ensemble avec Alain Delon International Distribution.»

Anouchka Delon a également ouvert un compte Instagram pour son entreprise, où la description de son projet se fait en anglais.

« Né de racines françaises, conçu pour la performance. Du parcours au cours (de golf), et partout ailleurs. Quand la précision rencontre le confort, la confiance suit», peut-on lire. « Inspirés par la quête française d'un art de vivre raffiné, nous nous efforçons d'aller au-delà de la précision et du confort dans chacune de nos créations, afin d'offrir une confiance en soi optimale pour chaque mouvement».

Un lien dirige le public vers le site officiel de la marque, où plusieurs articles au style « raffiné» et couleurs sobres ont déjà été mis en vente.