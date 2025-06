Anthony Delon s'est lancé dans un «nouveau projet» qui lui «trotte dans la tête depuis des années». Et pour le mener à bien, le fils aîné d'Alain Delon a choisi la tranquillité de la propriété de son défunt père dans le Loiret.

Anthony Delon s'est lancé dans un «nouveau projet» qui lui «trotte dans la tête depuis des années». IMAGO/Bestimage

Covermedia Covermedia

Anthony Delon s'est isolé chez son père à Douchy en compagnie de ses chiens Loubo et Blew pour écrire une pièce de théâtre.

Un genre nouveau pour l'auteur et comédien, également à l'origine de deux fictions, Le Premier maillon (éditions Michel Lafon, 2008), Bastingage (éditions Fayard, 2024) et d'une autobiographie, Entre chien et loup (édition Le Cherche Midi, 2022).

Pour réussir ce «nouveau projet», qui en est encore à ses débuts, le fils d'Alain Delon s'est réfugié dans la demeure de son père à Douchy, dans le Loiret, afin de profiter du calme des lieux.

«Une pièce de théâtre, une idée qui me trotte dans la tête depuis des années... Hâte de vous retrouver!», a-t-il inscrit dans ses Stories Instagram au-dessus d'une image de son ordinateur, dont l'écran laisse apercevoir une page Word avec quelques lignes rédigées dans le style du genre littéraire.

Anthony Delon a ensuite dévoilé un plan plus large de son poste de travail, qui comporte également une photo encadrée de son père et lui, lorsqu'il était bébé, et une grande affiche de film. Anthony Delon a expliqué dans une autre vidéo que ce projet pourrait même aller au-delà de l'écriture.

«Je pense que vous l'avez compris: après un essai, une autobiographie, un roman, c'est maintenant une pièce de théâtre», a-t-il expliqué face caméra à son public. «Je vous donnerai plus de détails très bientôt, mais j'ai envie de remonter sur scène et de vous retrouver en fait. J'en ai besoin et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien voilà!»

Le fils aîné d'Alain Delon s'occupe régulièrement de la propriété de son père depuis le décès de ce dernier le 18 août dernier à 88 ans.