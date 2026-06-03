Les deux fils de l'acteur français Alain Delon ont été condamnés mercredi à Paris à des amendes de 1.000 euros avec sursis pour avoir enregistré ou publié une conversation privée entre leur sœur et leur défunt père, sur fond de guerre de succession.

Entre Anthony Delon (à g.) et Alain-Fabien Delon (à dr.), les relations ne sont plus au beau fixe. AFP

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Les enfants de la légende du cinéma français, décédé en août 2024 à 88 ans, se déchirent depuis début 2024, peu après la détérioration de son état de santé.

Anthony et Alain-Fabien Delon, âgés de 61 et 32 ans, ont été également condamnés à verser 2.000 et 3.000 euros à leur sœur. L'aîné doit en outre supprimer dans les 15 jours l'enregistrement posté sur son compte Instagram, capté par son frère à l'insu d'Anouchka, le 5 janvier 2024.

Dans cette conversation, la fille d'Alain Delon s'inquiète des rumeurs sur l'état de santé de son père. «On est en train de te prendre pour un débile (...) et moi une conne qui manipule son père», y entend-on. «(On dit) que t'es gâteux, qu'Anthony va te mettre sous tutelle», poursuit-elle.

Anouchka Delon, absente à l'audience, est «très heureuse et soulagée de cette décision qui lui rend justice», a déclaré l'une de ses avocates, Me Axelle Schmitz.

«Elle espère que cette décision amènera ses frères à réfléchir à leur comportement. Ce qu'elle souhaite, c'est tourner la page sur cette affaire qui l'a profondément blessée et elle émet un seul vœu: l'apaisement», a-t-elle ajouté.

Seul Alain-Fabien s'était rendu à l'audience d'examen du dossier, le 17 mars, lors de laquelle il avait affirmé avoir uniquement cherché à protéger Alain Delon. «Je fais tout pour honorer la mémoire de mon père qui ne pouvait pas se défendre à la fin de sa vie», s'était-il défendu.

Anthony et Alain-Fabien estimaient que leur père était manipulé par leur sœur qui leur aurait caché son état de santé et souhaitait le ramener en Suisse pour des raisons fiscales, selon eux. De son côté, Anouchka reprochait à ses frères de mettre en péril la vie de l'acteur du «Guépard» et affirmait vouloir l'emmener en Suisse pour qu'il y soit soigné.

Les relations entre les deux frères se sont depuis envenimées. Le cadet de la famille Delon a également saisi la justice en septembre 2025 pour faire annuler le dernier testament de son père, de droit suisse, plus favorable à Anouchka.

Une «négociation» en vue d'un règlement «à l'amiable» est «toujours en cours» en Suisse, selon une source proche du dossier.