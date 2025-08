Anthony Hopkins s'est moqué de Kim Kardashian et de son dernier produit de beauté Skims. Dans une vidéo humoristique sur Instagram, le lauréat de l'Oscar s'est servi de son masque anti double menton pour jouer le terrible Hannibal Lecter.

Covermedia Covermedia

Anthony Hopkins a toujours le sens de l'humour, et Kim Kardashian en fait les frais. Le lauréat de l'Oscar a nargué la star de téléréalité au sujet de sa dernière offre de produits de beauté Skims (un masque anti double menton), en revêtant l'un de ses nouveaux « Seamless Sculpt Face Wraps» de couleur chair pour incarner son personnage du Silence des agneaux, Hannibal Lecter.

Vêtu du fameux bandage pour le menton et d'une chemise hawaïenne semblable à celle que le tueur en série Hannibal portait à la fin du thriller de 1991, l'acteur de 87 ans a adopté la même voix sinistre et les mêmes gestes que ceux devenus cultes à la suite du film.

« Bonjour Kim, je me sens déjà 10 ans plus jeune», a-t-il fait résonner devant la caméra pour une vidéo Instagram, avant d'exécuter le coup de langue aspirée caractéristique d'Hannibal. Le look fait écho à son apparence dans le film – en tant que prisonnier, Hannibal devait porter un masque en plastique pour éviter qu'il n'attaque les gardes.

La légende de la publication enfonce encore un peu plus le clou, en faisant allusion à la raison pour laquelle son personnage a été surnommé « Hannibal le cannibale». « Merci, Kim, peut-on lire. N'ayez pas peur de venir dîner à la maison.»

Les fans d'Anthony Hopkins n'ont pas tardé à exprimer leur joie face à ce gag. « C'est pour cela qu'Internet a été inventé, a écrit l'un d'entre eux. Incroyable Sir Anthony!»

D'autres ont souligné la valeur de la blague d'Anthony Hopkins en termes de relations publiques.« C'est la meilleure publicité que vous puissiez avoir, a écrit l'un d'entre eux en citant Kim Kardashian. Vous devez répondre. C'est tellement génial!»