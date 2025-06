Aquababe a partagé plusieurs allégations sur Iris Mittenaere, dont une infidélité confirmée par son ex-fiancé Diego El Glaoui, et des images personnelles avec Bruno Pelat, condamné pour violences conjugales envers elle, dont il a assuré l'authenticité. Miss Univers 2016 a annoncé jeudi (12 juin 25) avoir porté plainte pour « divulgation de correspondances privées, diffamation publique, cyberharcèlement et incitation au cyberharcèlement».

Iris Mittenaere

Covermedia Covermedia

Iris Mittenaere répond aux allégations d'Aquababe et de son ex-fiancé Diego El Glaoui, qui dit avoir découvert qu'il avait « été trompé peu après nos fiançailles».

Cette semaine, le blogueur spécialisé dans les potins des stars de la téléréalité et des influenceurs a porté plusieurs accusations contre l'ancienne Miss Univers, dévoilant aussi des photos et correspondances personnelles de la reine de beauté.

Son ex-fiancé, Diego El Glaoui, a confirmé avoir été trompé par Iris Mittenaere peu après leurs fiançailles « pendant plusieurs mois». Aquababe a également avancé qu'Iris Mittenaere avait continué à fréquenter Bruno Pelat alors qu'il venait d'être condamné pour violences conjugales sur elle. Le blogueur a diffusé une vidéo personnelle des deux anciens amants affirmant qu'elle datait du 16 novembre 2024. A cette époque, Bruno Pelat est sous le coup d'une interdiction d'entrer en contact avec l'influenceuse à la suite de sa condamnation et elle était déjà proche d'Antoine Dupont. Bruno Pelat a reconnu via un communiqué l'authenticité de la vidéo l'incriminant, tout en condamnant fermement son utilisation et en démentant l'avoir transmise à qui que ce soit.

Jeudi 12 juin, Iris Mittenaere a répondu par la voie judiciaire.

« Depuis plusieurs jours, je fais l'objet d'une campagne de haine et de diffamation sur les réseaux sociaux», entame-t-elle. Des propos selon elle « mensongers, volontairement déformés ou sortis de leur contexte ont été relayés pour tenter de nuire à (s)on image, à (s)a parole et à (s)on engagement». « Comme trop d'autres femmes, je constate à quel point la calomnie, le harcèlement et la manipulation sont devenus des outils de pression en ligne. Il est temps que cela cesse», se défend-elle.

Celle qui est à présent en relation avec le rugbyman Antoine Dupont se dit « déterminée à faire respecter (s)es droits» et annonce qu'« une plainte pénale a été déposée auprès du Procureur de la République pour divulgation de correspondances privées, diffamation publique, cyberharcèlement et incitation au cyberharcèlement». « Parallèlement, une procédure d'urgence civile est engagée pour atteinte à l'intimité de ma vie privée» ajoute celle qui « reste profondément attachée à (s)es valeurs: le respect, la vérité, la justice».