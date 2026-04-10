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En plein concert «Après, on va faire l’amour...» - Les paroles troublantes d’une célèbre chanteuse italienne

ai-scrape

10.4.2026 - 13:28

Laura Pausini a surpris le public madrilène avec une blague inattendue adressée à un spectateur qui avait trop bu. Ce moment amusant est immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Sara Matasci

10.04.2026, 13:28

10.04.2026, 15:15

La tournée «Io Canto World Tour 2026/2027» de Laura Pausini a fait halte en Espagne avec un immense succès. L'étape madrilène a réservé un moment particulier qui a amusé toutes les personnes présentes au concert.

Pendant son show, comme le rapporte "Leggo", la chanteuse transalpine a remarqué quelque chose d'étrange dans le public. Elle s'est adressée directement à un fan en ces termes : «Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, il est ivre. Je suis Laura Pausini et je ne suis pas une chanteuse que l'on écoute en buvant. Après le concert, nous allons faire l'amour et boire beaucoup n'aide pas».

Cette réponse a déclenché des rires et des applaudissements parmi les 12 000 spectateurs présents. La vidéo de cet épisode s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et est devenue virale en quelques heures.

JO 2026. Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !

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Un lien profond avec l'Espagne

La relation entre l'artiste et le public espagnol va au-delà de la musique. À la fin du concert de Madrid, Laura Pausini a tenu à remercier ses fans par un message spécial.

«J'ai passé des jours merveilleux. Je tiens à remercier une fois de plus cette terre, parce qu'après 32 ans de carrière, il n'est pas évident d'être accueillie par tant de gens et tant d'amour. Je me sens privilégiée pour ce que je vis à chaque fois que je chante ici, et j'ai hâte de revenir», a-t-elle déclaré depuis la scène.

Les étapes espagnoles de la 11e tournée mondiale de la chanteuse de Faenza ont enregistré des résultats exceptionnels. La tournée a débuté à Pampelune à guichets fermés, puis s'est poursuivie à Tenerife avec 9 500 spectateurs. Barcelone a accueilli 10 000 fans, tandis que Valence a fait salle comble avec 12 000 entrées. Madrid a également confirmé le succès avec 12 000 billets vendus.

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