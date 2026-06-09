Le couple formé par Ariana Grande et Ethan Slater n'aurait pas survécu à la fin du tournage de Wicked, selon People. Cela faisait trois ans que les deux acteurs étaient ensemble.

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Ariana Grande et Ethan Slater auraient choisi des chemins séparés. «C'est une séparation à l'amiable; ils y ont longuement réfléchi et ont décidé de se séparer», révèle une source du magazine People. « Ils sont toujours amis et se soutiennent mutuellement. Ils se sont séparés en toute discrétion il y a plusieurs mois.»

Ariana Grande s'est récemment concentrée sur sa tournée Eternal Sunshine, qui a débuté le 6 juin, et sur la sortie prochaine de son album Petal, prévue le 31 juillet.

La chanteuse de The Hate That I Made You Love Me et Ethan Slater ont été vus ensemble pour la première fois en juillet 2023 après s'être rencontrés sur le tournage de Wicked. Ariana Grande incarnait Glinda et Ethan Slater jouait à ses côtés le rôle de Boq.

Ils ont officialisé leur relation sur Instagram en novembre 2024 et sont apparus ensemble lors de plusieurs événements promotionnels pour Wicked et Wicked: Partie 2 au cours des 18 derniers mois. Ils n'hésitaient pas non plus à se soutenir mutuellement en public.

En novembre de l'année dernière, Ethan Slater a déclaré à Extra lors de la première new-yorkaise du deuxième film Wicked que « la performance d'Ariana est extraordinaire». En mars 2025, Ariana Grande avait adressé un message de soutien à l'occasion de la dernière représentation de la pièce off-Broadway d'Ethan Slater, Marcel on the Train, qu'il a coécrite et dans laquelle il tenait le rôle principal.

« Félicitations pour cette magnifique série de représentations de ce très beau spectacle», a écrit Ariana Grande dans ses stories Instagram, accompagnées d'émojis en forme de cœur. « Je suis tellement fière.»

En 2024, Ethan Slater avait divorcé de Lilly Jay, avec qui il a un fils, Ezra, né en 2022. Ariana Grande avait divorcé de Dalton Gomez la même année.