Sur une récente photo, Ariana Grande est affublée d'un doigt supplémentaire. Cette mauvaise retouche a beaucoup fait rire la chanteuse et actrice sur les réseaux sociaux.

La chanteuse Ariana Grande a réagi à une erreur de retouche photo donnant l'impression qu'elle avait six doigts à une main lors d'une récente séance. Covermedia

Une série d'images tirées de sa couverture de Vogue Japon avait été postée par la chanteuse et actrice sur sa page Instagram. Sur l'une d'entre elles, la star pose en tenue Dior jaune accompagnée d'une paire de gants blancs transparents.

Cependant, les fans les plus attentifs ont remarqué qu'un doigt avait été ajouté à sa main entre son annulaire et son petit doigt sur le cliché.

L'image a été postée sur le compte d'un fan jeudi (29 janvier 26) et Ariana Grande a simplement écrit « holy s**t » (bon sang). Puis la star de Wicked: Partie II en a plaisanté. « Oh mon dieu, c'est excitant! J'ai dit que j'avais besoin d'appendices supplémentaires pour pouvoir commencer un album! Merci pour ça », a ajouté la jeune femme de 32 ans.

Depuis que l'erreur a commencé à circuler en ligne, les rédacteurs de Vogue Japon ont corrigé l'image sur le site web de la publication de mode. Les représentants du magazine n'ont pas encore commenté l'erreur.

Dans l'article accompagnant la séance photo, Ariana Grande a remercié sa mère, Joan Grande, de l'avoir aidée à garder les pieds sur terre au milieu de son emploi du temps chargé.

« J'ai le sentiment que, bien souvent, alors que je donnais le meilleur de moi-même sur le plan créatif, ma célébrité prenait le dessus sur mon travail », a-t-elle déclaré avec émotion. « Et ma mère a toujours été là pour remettre les pendules à l'heure en me rappelant ma valeur en tant qu'artiste et en tant qu'être humain chaque fois que tout cela a failli me faire perdre pied.»

Ariana Grande se prépare actuellement pour la tournée The Eternal Sunshine Tour, dont le coup d'envoi est prévu pour le mois de juin.