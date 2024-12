Ariana Grande a confirmé à Variety qu'il faudra des années avant qu'elle ne revienne à la musique. Visiblement, une carrière d'actrice la tente davantage en ce moment.

Ariana Grande a prévenu ses fans qu'ils devraient attendre « des années» avant qu'elle revienne avec de nouvelles chansons.

La chanteuse, âgée de 31 ans, qui enchaîne les tubes depuis 2011, a sorti son septième album, Eternal Sunshine, en mars dernier.

Elle a enthousiasmé ses fans lors de quatre tournées très énergiques au fil des ans.

Mais après s'être attirée les louanges et le succès au box-office grâce à son rôle dans la comédie musicale Wicked, Ariana Grande a fait savoir qu'elle faisait une pause sur la musique pour une durée indéterminée.

La chanteuse de One Last Time a déclaré à Variety: « Je suis très reconnaissante de jouer, et je pense que mes fans savent que la musique et le fait d'être sur scène feront toujours partie de ma vie. Mais je ne vois pas cela arriver de sitôt.»

Elle a prévenu: « Je pense que les prochaines années, nous explorerons différentes formes d'art, et je me sens chez moi en tant qu'actrice en ce moment. J'apprécie la compréhension (de mes fans). Je suis très reconnaissante de la façon dont nous avons grandi ensemble tout au long de ce voyage avec Wicked.»

Elle s'est empressée d'ajouter: « Mais la musique fera toujours partie de ma vie. Je me produirai dans la maison de ma mère».

Les fans peuvent actuellement la voir interpréter Glinda Upland dans Wicked – Part I, et elle reprendra son rôle dans Wicked: For Good, qui sortira au cinéma en novembre 2025.