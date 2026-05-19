Artus et Kim Higelin officialisent leur couple à Cannes

Artus a monté les marches de Cannes avec sa nouvelle compagne, Kim Higelin. L'actrice de 26 ans est la petite-fille de Jacques Higelin.

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Artus a officialisé sa nouvelle relation sur le tapis rouge du Festival de Cannes lundi, lors de la projection du film Jim Queen. C'est au côté de Kim Higelin, actrice de douze ans sa cadette, que le réalisateur d'Un P'tit Truc en plus, 38 ans, a monté les marches. Kim Higelin n'est autre que la fille de l'acteur et réalisateur Kên Higelin et la petite-fille de Jacques Higelin.

Artus a été en couple précédemment pendant dix ans avec Sarah Nasrallah, rencontrée dans les coulisses de Danse avec les stars, avec qui il s'est marié en juin 2023. Il serait en instance de divorce depuis quelques mois.

Le mois dernier, l'humoriste et l'actrice du Consentement ont été photographiés dans les tribunes de la demi-finale de la Ligue des champions PSG/Bayern Munich, faisant naître de premières rumeurs de romance.

Cette fois, il n'y a plus de doute possible! Le couple, main dans la main, lui en costume noir et elle en robe blanche ajourée, a affiché une belle complicité sous l'œil des photographes, s'enlaçant à plusieurs reprises.