Eric Dane est décédé jeudi (19 février 26) à l'âge de 53 ans des suites d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Ashton Kutcher et Alyssa Milano ont été parmi les premiers à réagir à la disparition de l'acteur de Grey's Anatomy.

Ashton Kutcher et Alyssa Milano ont rendu un vibrant hommage à Eric Dane. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'acteur, peut-être plus connu pour son rôle du Dr Mark Sloan dans la série médicale Grey's Anatomy, est décédé jeudi à l'âge de 53 ans.

Une sclérose latérale amyotrophique (SLA) lui avait été diagnostiquée en avril 2025. Après la triste nouvelle, Ashton Kutcher s'est rendu sur X pour saluer la mémoire de son ami et partenaire à l'écran dans le film de 2010, Valentine's Day.

« La ligue de football fantastique des fanatiques de la bande de Franklin regrettera M. Eric Dane », a-t-il écrit. « Nous savons que tu nous regarderas depuis la cabine. Tu nous manques, mon pote. Continuons à nous battre pour vaincre la SLA. »

Alyssa Milano a posté un message émouvant dans lequel elle rappelle qu'Eric Dane avait toujours une « étincelle » dans les yeux sur le plateau de Charmed, une série fantastique dans laquelle il incarnait le rôle de Jason Dene.

« Il avait un sens de l'humour très aiguisé. Il aimait l'absurdité des choses. Il aimait prendre les gens au dépourvu », se souvient l'actrice. « L'étincelle. L'espièglerie. La tendresse qu'il gardait pour lui, mais qu'il ne cachait jamais totalement... Je suis de tout cœur avec ceux qui ont eu la chance d'être son monde. »

Par ailleurs, Martin Lawrence a posté deux photos sur le tournage du film Bad Boys: Ride or Die. « Mes condoléances vont à la famille de @realericdane. Je peux vous le dire de première main – un frère solide, un vrai professionnel, qui apportait cette présence à chaque fois », a-t-il loué. « Beaucoup d'amour! »

Maria Shriver a promis d'« honorer » l'histoire d'Eric Dane avec ses mémoires, Book of Days: A Memoir in Moments, qui sera publié par sa maison d'édition, The Open Field, chez Penguin Random House dans le courant de l'année.

« J'ai le cœur brisé par cette nouvelle dévastatrice concernant Eric Dane. C'est une véritable tragédie. Il a été tellement héroïque dans la façon dont il a géré son diagnostic. Il a utilisé sa voix pour faire savoir au monde ce que c'était que de vivre avec la SLA », a-t-elle déclaré. « Il m'a dit qu'il voulait que sa famille sache à quel point il l'aimait et qu'il voulait lui laisser une histoire dont elle pourrait être fière. Mon amour va à sa famille et à tous ceux qui luttent contre cette maladie cruelle, ainsi qu'à tous ceux qui s'occupent d'une personne qui en est atteinte. »

Eric Dane laisse derrière lui sa femme Rebecca Gayheart, dont il était séparé, et leurs filles Billie, 15 ans, et Georgia, 14 ans. Rebecca Gayheart avait demandé le divorce en 2018, mais en mars 2025, elle a déposé un rejet de la requête, lorsque la maladie de la star d'Euphoria a été diagnostiquée.