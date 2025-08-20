  1. Clients Privés
Un «combat quotidien» Aubrey Plaza évoque son deuil digne d'un film d'horreur

Covermedia

20.8.2025 - 10:07

Aubrey Plaza a perdu, en début d'année, son mari Jeff Baena, mort par suicide. Au cours d'une conversation avec sa collègue et amie Amy Poehler pour le podcast Good Hang, l'actrice a comparé son deuil au film d'horreur The Gorge (2025).

Aubrey Plaza
Aubrey Plaza

Covermedia

20.08.2025, 10:07

Aubrey Plaza s'est ouverte cette semaine sur son chagrin après la mort de son mari, le réalisateur et scénariste Jeff Baena, pour le podcast Good Hang de son amie Amy Poehler.

Les deux actrices, qui ont partagé la vedette dans Parks and Recreation, se sont brièvement tenu la main lorsque Amy Poehler a demandé à sa collègue comment elle se sentait depuis ce décès brutal en janvier dernier.

Détournant d'abord le regard de l'animatrice pour se concentrer sur son « chien de thérapie» Frankie, Aubrey Plaza a répondu: « Dans ce moment présent, je suis heureuse d'être avec toi. Globalement, je suis là, je fonctionne et je suis vraiment reconnaissante d'évoluer dans ce monde. Je pense que je vais bien, mais, tu sais, c'est comme un combat quotidien».

La star a ensuite comparé son chagrin à The Gorge, un film d'horreur de science-fiction dans lequel les comédiens Miles Teller et Anya Taylor-Joy gardent les deux côtés d'une gorge remplie de monstres. « Je te jure que lorsque j'ai regardé ce film, je me suis dit que mon chagrin ressemblait à ça ou que le chagrin pourrait ressembler à ça», s'est rappelée Aubrey Plaza. « À tout moment, il y a comme un immense océan d'horreur qui est juste là, et je peux le voir. Parfois, j'ai envie de plonger dedans et d'y être, parfois je le regarde et parfois j'essaie de m'en éloigner. Mais c'est toujours là, et les monstres essaient de m'atteindre, comme pour Miles Teller et Anya Taylor-Joy.»

À la fin du podcast, Amy Poehler a encouragé ses auditeurs à regarder les « beaux films» d'Aubrey Plaza et de son défunt mari « incroyable», comme Les Bonnes Sœurs et Life After Beth et Spin Me Round. L'actrice a également partagé des ressources sur la prévention contre le suicide.

Jeff Baena a mis fin à ses jours le 3 janvier 2025. Il avait 47 ans. Le couple s'était secrètement marié en 2020 après dix ans de vie commune. Après la mort du cinéaste, il a été révélé qu'Aubrey Plaza et son époux étaient séparés depuis septembre 2024.

