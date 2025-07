Audrey Crespo-Mara a publié sur Instagram le dessin hommage à Thierry Ardisson du styliste Jean-Charles de Castelbajac. Une évocation élégante du grand voyage vers les étoiles de l'ex-animateur de Paris Dernière.

Audrey Crespo-Mara a publié sur Instagram le dessin hommage à Thierry Ardisson. Covermedia

Le styliste Jean-Charles de Castelbajac a préféré le dessin aux mots pour évoquer la disparition de Thierry Ardisson.

Et Audrey Crespo-Mara, sans phrase superflue, a remercié d'un simple «Merci» le styliste et créateur pour le délicat dessin qu'il a fait en l'hommage de son mari, le jour même des derniers adieux de sa famille et de ses amis du show-business.

Pas de noir pour «l'homme en noir», mais une esquisse en blanc, sur fond gris ardoise, à la manière d'un dessin de Jean Cocteau... ou d'un croquis de dessin de mode. Un visage d'ange, une aile, des étoiles stylisées, une inscription: «Thierry 17-7-25», le jour de ses funérailles. Tout est dit du départ de l'animateur de Lunettes noires pour nuits blanches vers un ailleurs étoilé.

Après la mort de son époux, la journaliste a pris un peu de temps avant de s'exprimer à nouveau sur les réseaux sociaux. Après le dessin de Jean-Charles de Castelbajac, elle a publié une photo où Thierry Ardisson et elle s'embrassent tendrement, son visage à lui est caché par le sien. Audrey Crespo-Mara a également publié, mardi 22 juillet, le discours émouvant qu'elle a prononcé le jour de ses obsèques, en l'église Saint Roch, devant une foule nombreuse.