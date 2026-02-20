Audrey Crespo-Mara rend hommage à la deuxième femme de son défunt mari

La journaliste a publié sur Instagram une jolie photo de la défunte avec un cœur blanc en guise de message. Audrey Crespo-Mara a évoqué la mémoire de Béatrice Ardisson dans un élégant message sur une Story Instagram.

Au lendemain du décès à 62 ans de Béatrice Ardisson, née Loustalan, Audrey Crespo-Mara, troisième et dernière épouse de Thierry Ardisson, a rendu hommage à la deuxième femme de son défunt mari. Avec une superbe photo de la mère des trois enfants de l'ancien animateur des Terriens, signée du photographe François Darmigny, et un simple cœur blanc, la journaliste a témoigné de sa tristesse.

Béatrice Ardisson est morte «paisiblement ce mercredi 18 février, chez elle», des suites d'un cancer. Elle était «entourée de ses enfants et de ses amis», ont fait savoir Manon, Ninon et Gaston Ardisson à l'AFP le 19 février.

Formée au piano, l'artiste a été DJ au Fouquet's et conceptrice sonore. Les téléspectateurs des émissions de Thierry Ardisson ont gardé le souvenir du Blind test musical de Tout le monde en parle, dont son ex-épouse composait les questions. Elle a aussi travaillé sur la musique et le son de Paris Dernière, ambiancé des boutiques de luxe (Louis Vuitton) ou défilés (Christian Lacroix) avec des playlists sur mesure. La mère de famille a également officié un temps comme styliste chez Kenzo et fondé la société Ardisong, créant des playlists diffusées dans le monde entier via MusicBox. Ses nombreuses compilations sont également sorties en CD.

Malade depuis longtemps, Béatrice Ardisson s'était fait très discrète aux obsèques de Thierry Ardisson le 17 juillet (25), avec lequel, disait-elle, elle s'entendait «très bien», estimant avoir aussi bien réussi son divorce, après plus de vingt ans de vie commune, que son mariage. Aucune précision n'a été donnée à propos de ses obsèques.