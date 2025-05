Invitée du podcast de Giulia Salemi, l'influenceuse a parlé de la maternité et de sa relation avec ses célèbres parents.

Aurora Ramazzotti, mère de Cesare, né il y a deux ans de son compagnon Goffredo Cerza, ne peut pas compter sur ses parents autant qu'elle le souhaiterait : «Ils sont très affectueux, mais ils ne sont pas des grands-parents classiques parce qu'ils travaillent beaucoup et ont aussi leurs propres enfants», a-t-elle révélé dans le podcast de Giulia Salemi.

Parfois, l'influenceuse a admis qu'elle aimerait qu'Eros Ramazzotti et Michelle Hunziker soient plus présents physiquement : «Je compte tellement sur eux, ils sont toujours là pour moi, mais pas autant que j'aimerais qu'ils le soient. Ce n'est pas quelque chose que je trouve mal, cela me fait souffrir, mais je sais que ce n'est pas volontaire. Je me suis organisée et j'ai pris une nounou. Juger les parents sans savoir d'où viennent leurs imperfections, c'est vraiment stupide».

Pour sa part, aucun jugement négatif à l'égard de sa mère et de son père : «On se rend compte de tellement de choses qu'on ne voyait pas avant. Ils sont redevenus parents lorsque j'étais à la fin de l'adolescence. J'ai réalisé qu'ils n'étaient ni invincibles, ni des super-héros».

«Beaucoup de choses ne tournaient pas»

Aurora a ensuite parlé de la maternité, qui l'a aidée à mettre les choses en perspective: «Avant de devenir mère, beaucoup de choses ne tournaient pas du tout et puis avec l'arrivée du bébé, j'ai peut-être changé, mais elles se sont réalignées».

Elle a expliqué qu'elle avait eu une relation très critique et conflictuelle avec elle-même dans le passé, mais qu'elle avait réussi à la surmonter. La grossesse a été un voyage fastidieux, avec des hauts et des bas. «Vers la fin, c'était très difficile, psychologiquement et physiquement», a-t-elle expliqué, précisant qu'elle avait hâte de rencontrer son fils.

Ce qu'elle regrette, c'est de ne pas avoir pu annoncer elle-même cette douce attente à certains de ses proches, car elle avait été devancée par les paparazzis: «Cela m'a causé pas mal de problèmes parmi mes amis», a-t-elle déclaré.