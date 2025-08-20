«Avant, je n'avais pas d'amis; j'étais la femme d'un homme»

C'est avec la maternité -à 46 ans- et l'expérience qu'Adriana Karembeu s'est révélée à elle-même. Âgée désormais de 53 ans, elle est plus déterminée, plus sûre d'elle. L'ex-mannequin a aussi découvert les joies de l'amitié très tardivement. Elle s'en est ouverte à Maïtena Biraben sur «Mesdames Media».

Adriana Karembeu lors de la première de « Vie Privée » pendant le 78e Festival de Cannes, à Cannes, en France, le 20 mai 2025. KEYSTONE

Rédaction blue News Valérie Passello«Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un pourrait apprécier ma présence».

Adriana Karembeu est heureuse. À 53 ans, l'ex-mannequin resplendit, mais pas seulement parce qu'elle a retrouvé l'amour avec Marc Lavoine. Désormais, elle a décidé qu'elle ne serait plus «la princesse» d'un homme. De passage sur «Mesdames Media», elle l'affirme en riant: «Maintenant, je suis la reine!»

Blague à part, la belle Slovaque reconnaît sans rougir qu'elle est douée pour l'amour: «Je suis une amoureuse et j'en serai toujours une. Avant, j'étais la femme d'un homme, un homme était tout pour moi et il n'y avait rien autour. Par choix», précise-t-elle.

Mais si elle s'effaçait volontairement devant les desiderata de ces messieurs au temps jadis, cette époque est révolue. Après la naissance de sa fille Nina, voilà 7 ans maintenant, et la maturité venant, Adriana Karembeu s'affirme, prend ses propres décisions et se découvre elle-même. Elle déclare «aimer beaucoup» la personne qu'elle est.

Plus étonnant: la belle affirme qu'elle n'a découvert l'amitié que récemment. «Je suis bien, parce que j'ai des amis maintenant. Avant, je n'en avais pas», confie-t-elle à la journaliste Maïtena Biraben.

Adriana Karembeu a appris à apprécier les relations amicales entre femmes: «Au début j'avais du mal en amitié, c'était compliqué pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un pourrait apprécier ma présence. Pourquoi faire?», lâche-t-elle, le regard dans le vide.

Puis la plus célèbre des ambassadrices de la Croix-Rouge française raconte qu'elle est elle-même allée rechercher des femmes qu'elle avait côtoyées auparavant, mais qu'elle regrette de n'avoir, à l'époque, «pas calculées».

Si aujourd'hui elle a renoué avec ces personnes et vit «des amitiés magnifiques», elle estime que la distance qu'elle installait par le passé était due à sa personnalité: «J'avais des soucis de confiance en moi, j'étais craintive et j'avais vraiment l'impression de ne rien pouvoir offrir à ces gens-là».