Bénabar et Pascal Obispo n'ont pas eu une très bonne première rencontre. Les deux chanteurs ont révélé sur le plateau de «C à vous» qu'elle s'était déroulée dans les coulisses d'une émission de télé, il y a plus de vingt ans.

Après avoir chanté en duo «Reste-t-il du bonheur?» sur le plateau de «C à vous» ce mardi 27 janvier (26), Bénabar et Pascal Obispo se sont souvenus à l'antenne d'un temps où ils n'étaient pas vraiment amis.

Le chanteur de «L'effet papillon», de son vrai nom Bruno Nicolini, et le chanteur de «Lucie» se sont rencontrés pour la première fois dans les coulisses d'une émission de Marc-Olivier Fogiel, comme ils l'ont raconté à Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Pascal Obispo était là pour travailler avec Natasha St Pier. «J'étais dans la loge, on devait travailler après avec Natasha. (Bénabar) était invité. Et tout d'un coup, je viens voir gentiment Bruno...», a relaté Pascal Obispo, avant que son ami ne l'interrompe: «C'est là où les visions divergent, il y a deux versions».

Toutefois, pour Pascal Obispo, tout semble bien rouler entre eux... mais, alors que le chanteur de «Mourir demain» regardait la fin de l'émission, il a entendu Bénabar répondre à la question de l'animateur: «Bénabar, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter?» Et la réponse n'était pas des plus sympathiques: «ne jamais avoir de chanson de Pascal Obispo».

Devant la surprise d'Anne-Elisabeth Lemoine, Bénabar a ensuite donné sa version, assurant que tout ne s'était pas passé si bien que cela en coulisses. «C'était monté dans la loge, il n'était pas aussi bienveillant et gentil qu'il veut bien le dire. C'était particulièrement stressant... Le ton est monté et moi, j'étais super énervé quand je suis arrivé sur l'émission», a-t-il raconté, avant d'expliquer son attitude: «Le public ne savait pas des trucs, et moi je disais encore ce qui s'est passé dans les loges il y a cinq minutes, parce que j'étais resté dessus!».

Mais Bénébar l'assume: sa sortie a fait mauvais effet. «Je suis passé pour un énorme connard, ma manageuse était en larmes», s'est-il rappelé. Pascal Obispo a alors souligné que son collègue avait sans doute agi sous les effets du «stress».

Mais pour Bénabar, l'incident a au moins prouvé qu'il n'est «pas hypocrite», et que Pascal Obispo, non «rancunier»!